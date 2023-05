Kostenfrei bis 17:30 Uhr lesen

Restaurant-Test „Lokalzeit“

Im Kieler Haveli zeigt sich die indische Küche am Puls der Zeit

Ein Restaurant wie das Haveli gibt es nicht nur in Kiel kein zweites Mal. In einer alten Villa auf der Holtenauer Straße präsentiert Abhishek Baloni die traditionelle indische Küche von ihrer modernen Seite. Wer hier Platz nimmt, darf sich auf zeitgemäße Kulinarik in historischem Ambiente freuen.