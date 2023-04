Lufthansa will noch größer werden: Wird auch die portugiesische TAP dazugekauft?

Frankfurt am Main. Kommt schon bald der nächste Streich? Die Übernahme der italienischen ITA Airways ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, da kommt schon die nächste Akquisition in Sichtweite: die portugiesische TAP. Doch auch andere europäische Fluggesellschaften zeigen Interesse an dem Unternehmen.

Die TAP gilt es lohnenswertes Übernahmeziel. Die Flotte ist knapp 100 Maschinen groß und sie ist jung, die Jets haben ein Durchschnittsalter von neun Jahren. Es handelt sich weitgehend um Airbus-Flugzeuge der neueren Generationen. Auch das Streckennetz und die damit verbundenen Start- und Landerechte sind für Airline-Manager interessant. TAP ist natürlich in Brasilien gut vertreten, die Gesellschaft hat aber auch ihre Destinationen auf dem afrikanischen Kontinent ausgebaut – und der gilt als einer der wichtigsten Zukunftsmärkte in der Branche. Hinzu kommen zahlreiche Ziele auf der iberischen Halbinsel, was für die Beförderung von Touristen interessant ist.

Wettstreit der Bieter steht bevor

Zwischen Lufthansa und TAP gab es schon in der Vergangenheit Annäherungsversuche. Auch unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fragte die portugiesische Regierung nach, ob es Chancen für ein Verbandeln der beiden Fluggesellschaften gebe. Das war während der Pandemie, als die Luftfahrt buchstäblich am Boden lag und Airlines von ihren nationalen Regierungen gerettet werden mussten. In dieser Zeit wurde auch das staatliche Engagement bei der TAP ausgebaut.

Das Unternehmen gehört mittlerweile wieder zu 100 Prozent dem portugiesischen Fiskus. Die Sanierung wurde mit einem 3,2 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm auf den Weg gebracht. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte sich zunächst eher zurückhaltend zu dem Ansinnen aus dem äußersten Westen des europäischen Festlandes geäußert. Vor einigen Wochen erklärte er aber, TAP sei ein interessanter Kandidat, auch wegen der notwendigen Konsolidierung der Branche.

Doch ob die Lufthansa zum Zuge kommen kann, ist derzeit offen. Denn auch die Manager der British-Airways/Iberia-Mutter IAG und Air France-KLM, das dritte große europäische Airline-Netzwerk, gelten als mögliche Interessenten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, IAG habe schon eine Kommunikationsagentur und Anwälte engagiert, die bei einer Übernahme-Offerte behilflich sein sollen. Doch laut einer Lissabonner Kanzlei „sondierten“ auch Lufthansa und Air-France-KLM bereits Berater.

Es könnte also auf einen Bieterwettstreit hinauslaufen. Wer zum Zuge kommt, wird von der Regierung entschieden. Premierminister Antonio Costa betonte, in Kürze, werde die Privatisierung der TAP gestartet. Verschiedene Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet. „Wir werden einen transparenten Prozess sicherstellen, jeder Bewerber startet von derselben Position.“ Aber die Lufthansa sei sehr willkommen, sie sei eine große Airline und habe eine komplementäre Strategie. Costa sagte dies im Beisein von Kanzler Olaf Scholz (SPD), der am Mittwoch und Donnerstag auf Staatsbesuch in Portugal war. Und auch der deutsche Regierungschef betonte: „Da passt was zusammen.“

ITA-Übernahme auf der Zielgeraden

Das klingt so, als hätte die Lufthansa zumindest einen kleinen Vorsprung vor den beiden Konkurrenten. Die Kranichgesellschaft hat sich inzwischen zudem einiges an Expertise und Reputation bei der Übernahme und Integration von anderen Fluggesellschaften drauf geschafft. In der Konzernzentrale ist man mächtig stolz: In der Branche habe sich herumgesprochen, dass man ein verlässlicher und fairer Partner sei, heißt es. Die Deutschen haben in den vergangenen Jahren unter anderem die Schweizer Swiss und die österreichische AUA geschluckt. Dabei wurden die Marken der ehemaligen Flagcarrier und ihre dortigen Standorte erhalten. Das war nach Angaben aus Unternehmenskreisen auch ein wesentlicher Faktor dafür, dass die italienische Regierung kürzlich auf die Kranichlinie mit dem Angebot zukam, die ITA unter die Fittiche zu nehmen.

Die Verhandlungen sind inzwischen weit fortgeschritten. ITA-Chef Antonio Turicchi ließ gerade wissen, die Hauptelemente einer Teilübernahme seien ausgearbeitet. Er hoffe, den Deal demnächst verkünden zu können. Die Lufthansa will zunächst einen Anteil von 40 Prozent erwerben und daraus später 100 Prozent machen. Es wird davon ausgegangen, dass die Deutschen rund 200 Millionen Euro zahlen. Wobei es bei der Lufthansa heißt, dass es nicht wesentlich sei, wenn es ein paar Millionen mehr oder weniger werden. Wichtiger sei der Zugang zum italienischen Markt. Gleichwohl wird just über die genaue Summe derzeit offenbar noch verhandelt. Die Weichen seien aber gestellt, so Turicchi. Am 24. April endet eine Periode für exklusive Verhandlungen mit der Lufthansa. Beobachter gehen davon aus, dass die Lufthansa einen Deal in Portugal erst dann ernsthaft angeht, wenn in Italien alles unter Dach und Fach ist.