Macht die deutsche Ingenieurskultur für Frauen attraktiv

„Bei uns gibt es keine Frauen, weil es so wenige Ingenieurinnen gibt. Wir bekommen keine weiblichen Bewerbungen“ – fast täglich hören wir diesen Satz in technischen Unternehmen. Die Frage ist: Haben sie sich je um weibliche Bewerbungen bemüht? Sie sagen ja auch nicht: Es gibt so wenige Kunden und Kundinnen da draußen, deshalb verkauft sich unser Produkt so schlecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die deutsche Ingenieurskultur mit ihrer kompakten Männlichkeit ist für Frauen nicht automatisch ein Sehnsuchtsort. Es gibt aber durchaus Unternehmen, die Ingenieurinnen für sich gewinnen und auch Frauen für Technik begeistern, die das nicht studiert haben. Mercedes etwa, die Deutsche Telekom und Airbus haben je drei Frauen im Vorstand, mit und ohne Ingenieursdiplom – das strahlt aus ins Unternehmen und darüber hinaus. Und die andere Frage ist: Müssen in technischen Unternehmen wirklich alle Mitarbeitenden Ingenieure oder Ingenieurinnen sein?

Ist der beste Techniker auch die beste Führungskraft?

Auch diese Unternehmen profitieren vom Zusammenspiel unterschiedlicher Perspektiven. Es ist gesund, die Ingenieurskultur zu öffnen und zu erweitern. Industrieikonen wie Mercedes, Bayer, Heidelbergcement oder Trumpf werden von Betriebswirtschaftlern, Juristen und einer Literaturwissenschaftlerin geführt – auch die können sich für Technik begeistern. Sie sollen ja nicht Zement mischen oder Elektronikteile entwickeln, sondern Strategien, Teams und Prozesse managen. Dafür braucht es vor allem Führungskompetenz und Adaptionsfähigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Forschung, Entwicklung und Produktion brauchen Technikunternehmen natürlich Ingenieurswissen. Dass aber der beste Techniker zugleich die beste Führungskraft ist, ist alles andere als selbstverständlich. Trotzdem wird in vielen deutschen Industrieunternehmen noch immer nach genau dieser Logik befördert.

Es braucht eine attraktive Unternehmenskultur

Und ob Finanz-, Personal- oder Marketingpositionen mit Technikern immer so ideal besetzt sind? Für diese Bereiche gibt es reichlich Frauen mit der richtigen Ausbildung, aber auch die muss man mit einer attraktiven Unternehmenskultur für sich gewinnen. Es gibt Unternehmen, die sind noch nicht einmal auf den Gedanken gekommen, das zu versuchen.