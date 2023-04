Männer- oder Frauenberuf? Gegen die Mauern im Kopf

Es tut sich was. Passend zu Girls’ und Boys’ Day gibt es frische Ausbildungs­zahlen vom Statistischen Bundesamt: Immer mehr junge Frauen wollen Landwirtin oder Berufs­kraftfahrerin werden, immer mehr junge Männer Friseur. Zwar sind diese Berufe noch fest in Männer- beziehungsweise Frauenhand, doch die jüngsten Zahlen zeigen: Es ist Bewegung drin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine schöne Entwicklung, wie ich finde. Dass junge Menschen ihren Beruf danach auswählen, was ihnen liegt und wo sie sich gern einbringen wollen, statt sich von Geschlechter­klischees beirren zu lassen, bringt uns alle weiter. Was spricht auch gegen einen Erzieher oder gegen eine Kfz-Mechatronikerin? In der Sache eigentlich nichts. Aber in der Realität dann doch viel.

Es gibt noch immer Widerstände

Wer sich traut, die Mauer zu durchbrechen, stößt oft noch auf Widerstände. Manchmal sind es nur dumme Sprüche, manchmal aber ist das gesamte Arbeitsumfeld gar nicht auf das andere Geschlecht eingestellt – Stichwort getrennte Umkleiden oder Toiletten. Und dann braucht es auch Selbst­bewusstsein, sich in reinen Frauen- oder Männerrunden zu behaupten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kenne ich als Wirtschafts­journalistin auch. Ich bin im beruflichen Kontext meist in der Unterzahl. Ein Problem ist das eigentlich nie – aber mich fragen immer wieder Gesprächs­partner, wie es denn so sei in meinem Beruf, so als Frau. Und zack ist sie da, die Trennung, die eigentlich nicht sein müsste. Vieles ist dann doch einfach im Kopf.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Immer weniger spricht für reine Männer- oder Frauendomänen

Wer jetzt einwendet, dass es eben nicht nur im Kopf ist: Natürlich gibt es Arbeiten, die körperlich schwerer sind andere. Das wird auch erst einmal so bleiben. Aber die Arbeitswelt ist derart im Umbruch, dass auch hier die Grenzen zunehmend verschwimmen. Technischer Fortschritt und Digitalisierung sorgen dafür, dass auch körperliche Arbeit sich wandelt – Exoskelette oder künstliche Intelligenz machen es möglich. Immer weniger spricht für reine Männer- oder Frauendomänen.

Deshalb: Traut euch, die Mauern zu durchbrechen. Ist einmal der Anfang gemacht, ist es für alle anderen umso leichter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Johanna Apel ist Wirtschafts­redakteurin des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) und zuständig für Bauindustrie, Handel sowie Verbraucher­themen. In dieser Woche schreibt sie vertretungsweise die Kolumne „Chefinnensache“ über Gleichstellung, Diversität und den weiblichen Blick auf die Wirtschaft.