Anders als zu Beginn des Angriffskrieges: Märkte reagieren auf Ukraine-Hilfe inzwischen positiv

Robbie, Lizzo und Co. Robbie, Lizzo und Co.

Diese Konzert-Highlights lohnen im Februar den Weg nach Hamburg

Der Star mag altern, aber die Robbie-Mania ist nicht totzukriegen: Zwei von drei Shows, die Robbie Williams im Februar in der Barclays Arena in Hamburg gibt, sind ausverkauft. Der Februar in der Hansestadt hält hochkarätige Gigs bereit, etwa von Lizzo, Pixies, Panic! At The Disco und John Cale.