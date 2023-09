Private Unternehmen dürfen Teile des Warnemünder Marinearsenals nutzen

Rostock. Nach monatelangen Gesprächen steht nun fest, dass ein Teil des Marinearsenals in Rostock-Warnemünde für den Bau von Konverterplattformen offen steht. Verteidigungsminister Boris Pistorius gab am Donnerstag grünes Licht für die privatwirtschaftliche Nutzung der Teilflächen. In Konverterplattformen wird der Strom von Windrädern auf See gebündelt und für den verlustarmen Weitertransport zur Küste in Gleichstrom umgewandelt.

Bis Ende Oktober müssten noch Feinheiten geklärt werden. Da sei aber nichts dabei, was eine verbindliche Vereinbarung aufhalten könne, sagte der SPD-Politiker. Der Bund hatte die Anlage nach der Insolvenz der MV-Werften im vergangenen Jahr übernommen. Mit der nun möglichen Ansiedlung privater Unternehmen ist die Hoffnung auf Hunderte Arbeitsplätze verbunden.

