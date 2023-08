Ausgequalmt: Marlboro-Zigaretten sollen verschwinden

Harte Zeiten für Nostalgiker: Nach Punica und Wrigley’s Spearmint verschwindet mit Marlboro eine weitere Traditionsmarke vom Markt, auch wenn es bislang lediglich bei einer Ankündigung des Tabakkonzerns Philip Morris geblieben ist.

„Wir wollen weltweit bis 2025 über 40 Millionen Raucherinnen und Raucher von schadstoffreduzierten Alternativen überzeugen“, sagte Markus Essing, Deutschland-Chef von Philip Morris, der „Bild“-Zeitung. Was allein der Hälfte des Konzernumsatzes entspricht.

Sind genug Konsumentinnen und Konsumenten gewechselt, soll die Tabakzigarette eingestampft werden, heißt es da etwas kryptisch. Wann das sein soll? „So schnell wie möglich“, so Essing.

Zigarettenauslage in einem Rewe-Markt. © Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

War die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik eher die Lucky-Strike-Ära, als vor allem in Deutschland stationierte US-Soldaten den Markt mit der amerikanischen Traditionsmarke versorgten, so stand das Wirtschaftswunder ganz im Zeichen des blauen Dunstes der Marke HB, die erstmals 1959 den Spitzenplatz der in der Bundesrepublik verkauften Zigarettenmarken einnahm.

1975 war HB, ein Produkt der British American Tobacco (BAT), die meist verkaufte Zigarette Europas. Ihre Werbefigur Bruno, das gezeichnete HB-Männchen („Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“), hatte einst einen Bekanntheitsgrad von 96 Prozent.

Doch Bruno war ein „Stresser“, der sich spätestens 1985 dem viel cooleren „Marlboro Man“ geschlagen geben musste. Seit 1985 landete Marlboro als Marke in Deutschland unangefochten auf Platz 1. Der klischeehafte und übertrieben machohafte „Marlboro Man“, dargestellt auf Plakaten, in Fernseh- und Kinospots von diversen Models und Schauspielern, von denen nicht wenige ausgerechnet an Krebs- und chronischen Lungenerkrankungen verstarben, entsprach wohl eher dem Zeitgeist.

RND/stu