Vorbereitung auf Entlassungen: McDonald’s schließt vorübergehend seine US-Büros

Der Fast-Food-Riese McDonald’s muss offenbar kräftig Kosten reduzieren. Der in Chicago ansässige Konzern schließe ab diesem Montag (3. April) vorüber­gehend seine US-Büros, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Entlassungen zu informieren, berichtet das US-Wirtschafts­magazin „Wall Street Journal“ (WSJ).

Den Plan dafür habe die Fast-Food-Kette im Rahmen einer „umfassenden Unternehmens­umstrukturierung“ entworfen, so das Magazin. Das Unternehmen habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer internen Nachricht aufgefordert, alle „Treffen mit Anbietern und anderen externen Parteien in seiner Zentrale abzusagen“, so das WSJ. „In der Woche vom 3. April werden wir wichtige Entscheidungen in Bezug auf Rollen und Personal­bestand in der gesamten Organisation mitteilen“, zitiert das WSJ aus der internen Nachricht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

McDonald‘s: Neue Geschäftsstrategie im Januar angekündigt

Eine Stellungnahme gegenüber dem Wirtschafts­magazin habe das Fast-Food-Unternehmen abgelehnt. Der Konzern habe im Januar dieses Jahres erklärt, dass er im Rahmen einer neuen Geschäfts­strategie den Personal­bestand des Unternehmens überprüfen müsse, was in einigen Bereichen zu Entlassungen und in anderen zu Erweiterungen führen könne.

„Einige Jobs, die heute existieren, werden entweder verlagert oder wegfallen“, sagte McDonald’s-CEO Chris Kemczinski im Januar im Interview mit dem „Wall Street Journal“.

Bereits mehrere Entlassungsrunden in den vergangenen Jahren

McDonald’s beschäftigt laut WSJ weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmens­funktionen und eigenen Restaurants. 70 Prozent davon befänden sich außerhalb der USA. Das Unternehmen hat laut WSJ in den vergangenen Jahren bereits mehrere Entlassungs­runden durchgeführt – und im Jahr 2018 auf der Management­ebene eingekürzt.

