﻿Mecklenburg-Vorpommern will die größten Windräder der Welt vor Warnemünde aufstellen

Warnemünde/Rostock. Die Industrie will es unbedingt, die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls: Drehen sich schon in weniger als fünf Jahren die größten Windräder der Welt vor Warnemünde? Die Landesregierung hält an den Plänen für einen neuen Testwindpark elf Kilometer vor der Küste Rostocks fest und präsentiert nun erstmals einen konkreten Zeitplan: Das sogenannte Nationale Testfeld Offshore-Energie soll 2026 in Betrieb gehen, sagt Martin Roll, Sprecher von Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).

Und es soll nicht bei Windrädern bleiben: In den neuesten Planungen für den Windpark ist auch von einer Wasserstofffabrik auf See die Rede. Der saubere Brennstoff soll direkt auf dem Meer erzeugt werden. Doch es droht Widerstand: 2015 hatte die Rostocker Bürgerschaft die Windräder vor Warnemünde noch abgelehnt. Jetzt zeigt sich Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) immerhin gesprächsbereit.

Testfeld vor Warnemünde: Wind, Solar und Wasserstoff?

Elf Kilometer vor Warnemünde planen Bund und Land das zentrale Testfeld für neue Offshore-Windräder. Bis zu 250 Meter hoch könnten die Windkraftanlagen der neuesten Generation werden, die in dem Gebiet unter Realbedingungen getestet werden sollen. „Je nach Größe der Anlagen wären zehn bis zwölf Windräder möglich“, so Ministeriumssprecher Roll.

Doch nicht nur Rotorblätter, Turbinen und neue Fundamente sollen in der Ostsee erforscht werden: „Das Thema Mehrfachnutzung von Flächen auf See wird ein ganz entscheidendes in der Zukunft“, sagt Jochen Körner, Projektmanager für das Testfeld bei der Stiftung Offshore in Berlin. Im Klartext: Die Pläne sehen vor, auch Aquakulturen – Fischfarmen –, schwimmende Solaranlagen und auch eine Wasserstofffabrik auf See zu errichten.

Wirtschaft drängt auf schnellen Baustart

„Wir brauchen das Testfeld unbedingt“, sagt Andree Iffländer, Chef des Windenergie-Netzwerks MV. Er vertritt rund 100 Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind – mit Tausenden Arbeitsplätzen. „Wenn wir die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien erreichen wollen, brauchen wir nicht mehr, sondern auch effizientere Windparks.“ Windstrom, der an Land nicht gebraucht wird, soll vor Ort gleich genutzt werden – zum Beispiel zur Wasserstoffproduktion.

Auch im Rostocker Seehafen wird der Windpark sehnlichst erwartet: Dort soll der grüne Strom ebenfalls für eine Wasserstofffabrik genutzt werden. Allerdings ist noch offen, wer den neuen Windpark bauen und betreiben soll. Denkbar wäre, dass die Stiftung Offshore – von ihr stammen im Rahmen eines Förderprojektes des Berliner Klimaministeriums alle Vorüberlegungen – diese Aufgabe für die Industrie übernimmt. Projektmanager Körner sagt aber auch: „Die Ausschreibung des Windparks und Vergabe an Dritte waren ebenfalls immer eine Option.“

Aus dem Wirtschaftsministerium MV heißt es: „Das Land prüft aktuell verschiedene Konzepte für die zeitnahe Umsetzung des Testfeldes und die hierfür erforderliche Netzanbindung. Ziel ist es, das Testfeld unter enger Einbeziehung ansässiger Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu realisieren.“

Tourismusverein: „Große Gefahr für Natur und Umwelt“

Während die Industrie den Windpark unbedingt will, gibt es Kritik: Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Rostock will sich noch nicht positionieren, dafür aber der Tourismusverein Warnemünde: Er lehnt das Projekt ab. „Die geplanten Windräder sind mindestens eineinhalbmal so hoch wie in bestehenden Offshore-Parks, sie sind so im sichtbaren Bereich. Das weltweit anerkannte Segelrevier vor Warnemünde wird damit zerschnitten. Zusätzlich soll dort vor Rostock eine schwimmende Wasserstofffabrik entstehen, in unmittelbarer Nähe zu einer der meistbefahrenen Wasserstraßen Europas. Wir sehen hier sehr große Gefahren für die Natur und Umwelt vor unserer Haustür“, so Tourismusvereinchef Frank Martens vom Hotel Warnemünder Hof.

Oberbürgermeisterin Kröger streckt die Hand aus: Rostocks Energieprojekte benötigen den Strom aus Windparks in der Nähe – für den Wasserstoffhafen, aber auch die Wärmewende bei den Stadtwerken. „Rostock hat große Chancen, bei der Energiewende in Deutschland eine wichtige Rolle einzunehmen. Sofern das Offshore-Testfeld entsteht, fordern wir eine verträgliche Lösung, die touristische Belange berücksichtigt. Außerdem muss die Region etwas davon haben. Ob günstiger Strom oder andere Einnahmen für die Stadt, wir sind für Gespräche mit Bund und Land jederzeit bereit.“