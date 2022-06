Mehr Arbeiten kann nicht die Lösung sein

Belgien führt die 4-Tage-Woche ein, Schweden experimentiert mit verkürzten Arbeitszeiten - und Deutschland so: Wie wäre es mit einer 42-Stunden-Woche? Einfach mehr arbeiten könne doch, sagt Industriepräsident Siegfried Russwurm, den Fachkräftemangel lösen. Und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hält mehr Überstunden für einen klugen Weg aus der Krise. Theoretisch mag beides funktionieren, gesellschaftlich jedoch wäre es völlig falsch.

So viele offene Stellen wie aktuell hat es laut staatlichem Forschungsinstitut IAB noch nie gegeben. Wer fliegen will, kommt nicht vom Fleck, weil Bodenpersonal fehlt. Wer renovieren will, findet keine Handwerker. Wer essen gehen will, steht vor verschlossenen Türen, weil Köchinnen und Kellner fehlen. Die Antwort auf diesen Fachkräftemangel ist wohl kaum mehr Arbeit des verbliebenen Personals.

Geld allein reicht nicht zur Motivation

Nicht nur, dass die Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt durchgeschüttelt hat, die Erwerbsbevölkerung schrumpft, weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Die jüngeren Generationen wollen keinen Acht-Stunden-Job, erst recht keinen 8,4-Stunden-Job, den die 42-Stunden-Woche bedeuten würde. Sie wollen Flexibilität durch Home Office, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Freude, Wertschätzung und Sinnhaftigkeit in ihrem Arbeitsalltag. Uns sie wollen mehr Zeit für Familie, Engagement, Pflege der Älteren, Ehrenamt.

Mit Geld allein lassen sich Arbeitskräfte nicht mehr motivieren. Die jüngeren Generationen sind dabei, den Arbeitsmarkt nachhaltig zu verändern. Jahrzehntelang für die Rente zu arbeiten, erscheint heute vielen absurd: Ihre Rente ist ungewisser denn je, die Krisen groß – warum das Leben (mit Familie) auf die Zeit nach der Karriere aufschieben?

Es ist Zeit, die Arbeit umzukrempeln. Die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Prozesse zu entschlacken, um Personal dort einzusetzen, wo Können, Anpacken und Mitdenken gebraucht wird. Und mehr auf die Menschen schauen. Vor allem auf die, die nicht in privilegierten Büro-Jobs tätig sind. Die Produktivität der Menschen steigert sich, wenn sie zufriedener sind. Eigentlich ganz einfach.

