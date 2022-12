﻿Deutschland und seine bemerkenswerte Liebe zum Bargeld

Dagobert Duck als Graffitti auf einer Hauswand in Nordrhein-Westfalen – „im Geld schwimmen“, noch so ein Spruch.

Berlin. Allein all die Sprüche: Bargeld lacht. Nur Bares ist Wahres. Cash in de Täsch. Oder die Kosenamen: Tacken, Groschen, Zwickel, Heiermann, Zwanni, Fuffi, Blaumeise. Sprache ist ja bekanntlich verräterisch, und wenn deutschsprachige Menschen über ihr Bargeld reden, wirkt es mitunter, als gehe es nicht um ein schnödes Zahlungsmittel, sondern um ein lieb gewonnenes Haustier – mindestens.

Die Deutschen und ihr Geld – das war schon immer eine besondere und meist eine besonders innige Beziehung. Die Rolle des Geldes ging weit über seine klassischen Funktionen – Tauschmittel, Recheneinheit, Wertspeicher – hinaus. Vor allem die D-Mark genoss bei den Menschen Kultstatus. Sie war Ausdruck des westdeutschen Wirtschaftswunders, Symbol für Wachstum und Wohlstand, Teil der nationalen Identität.

Scheine wie Trophäen

Und es ist kein Wunder, dass es vielen Ostdeutschen nach dem Fall der Mauer mit der Währungsreform gar nicht schnell genug gehen konnte. „Kommt die D-Mark, bleiben wir hier, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr“, hatten sie schon kurz nach dem Sturz der SED-Diktatur gerufen. Sehnsucht und Druck waren so groß, dass die Währungsreform noch vor der Einheit kam, im Juli 1990. Die Fotos vom Gedränge vor ostdeutschen Bankfilialen und von Menschen, die ihre ersten Fünfzig- oder Hundertmarkscheine in den Nachthimmel reckten wie Sportler ihre Trophäen, stehen in den Geschichtsbüchern gleich neben den Aufnahmen von Schabowskis Pressekonferenz, Trabbis an Grenzübergängen oder Feiernden am Brandenburger Tor.

Dass die Zustimmung der Europäerinnen und Europäer zur Wiedervereinigung nicht zuletzt mit dem Abschied von der D-Mark erkauft wurde, ist Teil dieser Geschichte und nicht frei von Ironie. 1999 kam der Euro, aber kaum jemand erinnert sich daran. Nicht der Beginn der Währungsunion mit festen Wechselkursen zwischen den elf Gründungsmitgliedern ist den Menschen im Kopf geblieben, sondern die Einführung der Euro-Münzen und -Banknoten zum 1. Januar 2002. Die D-Mark verschwand, die Liebe der Deutschen zum Bargeld blieb.

Sie lässt sich in Zahlen fassen, Bundesbank und Europäische Zentralbank (EZB) haben den Beziehungsstatus permanent im Blick. 58 Prozent aller Alltagszahlungen wickeln die Bundesbürger in bar ab – so steht es im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank. Trotz Corona, Bezahlkarten und Mobile Payment.

Klar, die Zahl ist rückläufig, noch vor fünf Jahren lag der Bargeldanteil an den Alltagstransaktionen bei 74 Prozent. Und doch ist es erstaunlich, wie hartnäckig Bargeld trotz all der praktischen, hygienischen und sicheren Alternativen seinen Platz im Alltag der Deutschen bislang behauptet.

Mit 107 Euro Bargeld im Portemonnaie startet der Durchschnittsdeutsche laut einer EZB-Befragung in den Tag. Nur Zyprer (114 Euro) und Österreicher (121 Euro) stecken noch ein bisschen mehr ein. Franzosen und Niederländer verlassen das Haus dagegen mit gerade einmal 45 Euro in der Tasche, Portugiesen begnügen sich mit 46 Euro in bar.

Wer glaubt, dass es im Euro-Raum eine kulturelle Grenze zwischen stabilitätsgläubigen Nord- und ausgabefreudigen Südeuropäern gibt, sieht sich spätestens bei der Bargeldnutzung eines besseren belehrt. Während die Deutschen in der Geldpolitik mit Niederländern oder Balten auf einer Linie liegen und das Mantra der Währungsstabilität predigen, halten sie es beim Bezahlen eher mit Österreichern, Spaniern oder Italienern – und setzen auf Cash.

Bargeld ohne Grenzen

Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Strategy& ist Bargeld für 54 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland das beliebteste Zahlungsmittel – in keinem anderen europäischen Land ist der Wert so hoch. Im Schnitt der 15 untersuchten Nationen sagten gerade einmal 37 Prozent der Befragten, dass sie Bargeld präferieren.

Diskussionen über ein Limit für Bargeldzahlungen führen in Deutschland regelmäßig zu halben Volksaufständen – dabei ist eine solche Grenze in den meisten Euro-Ländern längst Standard. Belgier dürfen maximal 3000 Euro in bar bezahlen, Spanier und Italiener 1000 Euro, Griechen gerade einmal 500 Euro. Als aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche jüngst eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ins Gespräch brachte, werteten das viele Deutsche als Angriff auf ihre persönliche Freiheit.

Dabei hantieren die allermeisten im Alltag nie mit solchen Bargeldsummen. Und selbst für Ausnahmefälle wie den Autokauf gibt es sicherere Alternativen – Bundesbankschecks zum Beispiel oder Sofortüberweisungen. Warum also hängen die Deutschen so an ihren Scheinen und Münzen?

„Die Bevölkerung schätzt an Bargeld, dass es die Privatsphäre schützt, einen guten Ausgabenüberblick bietet und die Zahlung zuverlässig erledigt“, schreiben die Bundesbanker in ihrem Bericht. Und es stimmt ja, dass in einer Welt, wo alles und jeder Konsumdaten sammelt, Bargeld keine Spuren hinterlässt und ein letztes Stück Privatheit in einer zunehmend gläsernen Gesellschaft bietet.

Hinzu kommt, dass Bargeld zwar leicht gestohlen oder verloren werden kann, aber niemals technische Probleme verursacht. Als im Frühjahr Tausende Kartenlesegeräte des US-Unternehmens Verifone ausfielen, waren auch deutsche Einzelhändler und Kunden froh, dass mit Bargeld eine störungsfreie Alternative bereitstand. In einer übertechnisierten Welt kann es eine fast heilsame Erfahrung sein, wenn Dinge einfach funktionieren wie eh und je. Wobei auch Geld komplizierter ist, als viele Menschen denken.

Das Geldmuseum in Frankfurt

Wer mehr darüber erfahren will, muss nach Frankfurt am Main fahren, in die Wilhelm-Epstein-Straße 14. Dort befindet sich das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank, das jedes Jahr bis zu 50.000 Menschen besuchen. Zwar geht es in dem Museum nicht nur um Bargeld, aber die Ausstellung beginnt mit Münzen und Banknoten – einfach weil sie am greifbarsten sind.

„Bargeld ist die elementarste Erfahrung, die die meisten Menschen mit Geld machen“, sagt Museumsleiter Ulrich Rosseaux. Jede und jeder hat seine persönlichen Erinnerungen daran, meist schon aus frühkindlicher Zeit: Das erste Taschengeld, das zugesteckte Scheinchen von Oma, das Rattern der Münzmaschine beim Weltspartag. Durch das haptische Erleben bauen Menschen eine Beziehung zum Geld auf, ob sie nun wollen oder nicht.

Man sollte den Effekt nicht unterschätzen. Selbst die Frage, wie viel Vertrauen Menschen in ihr Geld haben, hat etwas mit dessen physischen Eigenschaften zu tun, glaubt Rosseaux. Wie sieht ein Schein aus? Wie fühlt er sich an? Welche Geräusche macht er, wenn man ihn faltet und ins Portemonnaie steckt? Das alles kann eine Rolle spielen.

Bei Münzen gilt das Gleiche für Gestaltung, Glanz, Größe oder Gewicht. Als es die DDR noch gab, waren Besucherinnen und Besucher aus Westdeutschland irritiert über das geringe Gewicht der Ostmark-Münzen, die nicht aus Kupfer und Nickel, sondern aus billigerem Aluminium gefertigt waren. Die „Alu-Chips“ wurden zum Sinnbild eines wirtschaftlich angeschlagenen Landes – und einer Währung, in die kaum jemand Vertrauen hatte.

Geld braucht Vertrauen

„Vertrauen ist der Anfang von allem“ lautete einst ein Werbeslogan der Deutschen Bank. Nach all den Skandalen, in die das Geldhaus verwickelt war, hat der Satz etwas unfreiwillig Komisches. Richtig aber ist, dass Vertrauen der Anfang von Geld ist. Denn ohne Vertrauen kann das ganze Konzept nicht funktionieren. Bargeld ist im Grunde nichts anderes als bunt bedrucktes Papier. Buchgeld ist lediglich ein Betrag in einem Sparbuch oder eine Zahlenfolge in einem Computer. Werthaltig ist das alles nur, solange ausreichend viele Menschen daran glauben, dass sie für die Münzen, Scheine und Zahlen etwas kaufen können.

Das war nicht immer so. Bis in das 20. Jahrhundert hinein setzten Europäer und Amerikaner auf Geld, das wirklich „etwas wert“ war, weil es entweder aus wertvollen Metallen bestand oder jederzeit bei der Zentralbank gegen Gold eingetauscht werden konnte. Ganz anders in China, wo man schon 1000 Jahre zuvor mit Papiergeld bezahlte – einfach weil die Herrschenden das so angeordnet hatten.

Andere Kulturen entwickelten noch ganz andere Zahlungsmittel. Im Geldmuseum der Bundesbank etwa sind exotische Objekte wie riesige Yap-Steine, kleine Kaurischnecken oder bunte Paradiesvögel zu sehen. „Man muss gar nicht weit in der Geschichte zurückgehen, um höchst interessante andere Lösungen als Scheine und Münzen zu finden“, sagt Rosseaux. „Und die haben auch hervorragend funktioniert.“

Unser heutiges Geldsystem ist hingegen so komplex, dass viele Menschen kaum mehr verstehen, wie es wirklich funktioniert. „Bei 90 von 100 Besuchern des Geldmuseums gibt es eine große Überraschung, wenn wir erläutern, dass Banken Buchgeld schaffen, indem sie Kredite vergeben und dabei nicht nur das Geld verleihen, das Sparer auf Bankkonten haben“, hat Rosseaux beobachtet.

„Bei 90 von 100 Besuchern des Geldmuseums gibt es eine große Überraschung, wenn wir erläutern, dass Banken Buchgeld schaffen, indem sie Kredite vergeben und dabei nicht nur das Geld verleihen, das Sparer auf Bankkonten haben.“ Ulrich Rosseaux, Leiter des Geldmuseums der Deutschen Bundesbank

Die meisten stellen sich das anders vor, und viele glauben sogar noch, dass eine Bindung des Geldwertes an Edelmetall existiert. Doch das ist spätestens seit dem Ende des Goldstandards in der Nachkriegszeit und dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems in den 1970er-Jahren nicht mehr der Fall. Die legendären Goldbestände der Bundesbank oder der US-Notenbank Fed dienen nur noch der Krisenvorsorge – und der Vertrauensbildung.

Am Ende der Ausstellung im Frankfurter Geldmuseum kann man einen echten Goldbarren der Bundesbank in die Hand nehmen – durch ein Loch in einer Panzerglasvitrine. Wer will, kann den Barren sogar hochheben – wenn er denn kann. Für die 12,5 Kilo Gewicht braucht man eine gewisse Kraft im Handgelenk.

Bitte berühren. Im Geldmuseum der Bundesbank in Frankfurt am Main (Hessen) kann dieser rund 12,5 Kilogramm schwere Goldbarren angefasst werden. © Quelle: dpa

Inflation erschüttert Vertrauen

Ob das Vertrauen ins Geld erschüttert wird, wenn die Menschen lernen, wie das System wirklich funktioniert? Das glaube er nicht, sagt Museumsleiter Rosseaux. Schwieriger ist da schon die aktuell zweistellige Inflationsrate, die auch unter Museumsbesuchern kritisch diskutiert wird. Didaktisch spannend und inhaltlich herausfordernd ist das für die Museumsleute.

Doch offenbar machen sie ihren Job gut. Zumindest ist die Faszination für Bargeld auch nach dem Museumsbesuch bei vielen noch groß genug, dass sie eine Tüte davon mitnehmen. Die kleine kostet im Museumshop 3 Euro, die große 5. Dafür bekommt man Tausende von Euros – echtes Geld, keine Blüten.

Dummerweise sind die Scheine so kleingehäckselt, dass selbst der geduldigste Puzzler der Welt sie nicht mehr zusammensetzen könnte. Es handelt sich um jene Euro-Banknoten, die aus dem Verkehr gezogen und geschreddert werden, weil sie alt oder unansehnlich geworden sind. „Wir schaffen es erfolgreich, die alten und nicht mehr umlauffähigen Geldscheine als Schreddergeld zu vermarkten“, schmunzelt Rosseaux. Bei Hochzeitsgesellschaften stehen die Schnipsel hoch im Kurs.

Die Liebe der Deutschen zum Bargeld – sie reicht sogar über dessen Ende hinaus.