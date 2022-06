Messeverband warnt vor neuen Corona-Einschränkungen: „Lage ist ernst.“

Teures Reiseland USA: Immer doller mit dem Dollar

Karl Doemens

Wer nach der coronabedingten Reisepause in diesem Sommer in die USA reist, erlebt sein blaues Wunder. Der Euro ist immer weniger wert. Bald könnte sein Wert unter den der US-Währung fallen. Auch RND-Kolumnist Kar Doemens leidet, wie er in der Kolumne „Weltwirtschaft“ berichtet.