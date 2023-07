Übernahmekrimi: Wer hat bei „Call of Duty“ künftig das Sagen?

Frankfurt am Main. „Call of Duty“ in den Händen von Microsoft? Bei vielen Fans von Computerspielen kommt das gar nicht gut an. Sie finden Unterstützung bei der US-Wettbewerbsbehörde FTC. Die will mit aller Macht die Übernahme des Spielemachers Activision Blizzard, der hinter „Call of Duty“ steht, verhindern. Der Fall ist zu einem Übernahmekrimi geworden, denn die Zeit wird knapp.

Activision Blizzard gilt als die Nummer eins der Branche. Neben dem Ego-Shooter-Spiel, das als ein Klassiker in der Branche gilt, gehören auch „Candy Crush“ oder „World of Warcraft“ zum Repertoire. Das US-Unternehmen hat seit geraumer Zeit den Status eines Übernahmekandidaten.

Der Hauptgrund: Die Spielebranche expandiert, und das Geschäft mit Konsolen und Onlinespielen für den PC oder das Smartphone funktioniert nur, wenn den Gamern immer neues Futter fürs Daddeln geboten wird. Activision Blizzard ist da eine sichere Bank. Allein von „Call of Duty“ gibt es mittlerweile 26 Editionen, die erste datiert aus dem Jahr 2003. Das ist in der Welt der Gamer eine kleine Ewigkeit. Doch die Anziehungskraft des digitalen Kriegsspiels scheint nicht nachzulassen.

Bereits im vorigen Jahr legte Microsoft sein Übernahmeangebot vor. Der Word- und Windows-Konzern ist bereit, für das Unternehmen die erstaunliche Summe von 69 Milliarden Dollar (62,5 Milliarden Euro) auf den Tisch zu legen. Dies entspricht ungefähr dem Börsenwert des Pharmakonzerns Merck und ist nicht weit von BMW entfernt.

Das Interesse von Microsoft-Chef Satya Nadella lässt sich leicht erklären: Sein Konzern hat die Spielkonsole Xbox im Sortiment, und Nadella ist von der Zukunft des digitalen Spielens und seinen Erweiterungen überzeugt. Es geht ihm nicht nur um das Vermarkten von bewährten Blockbustern, sondern insbesondere auch um die langjährige Erfahrung der Leute von Activision Blizzard und um deren Know-how beim Entwickeln digitaler Produkte. Mit einer Übernahme könnten die Xbox-Hardware und die Spielesoftware optimal aufeinander abgestimmt werden – eine Strategie, die Apple meisterhaft praktiziert.

Die Zeit drängt

Doch genau diese Konstellationen haben die FTC auf den Plan gerufen. Die Wettbewerbshüter klagen gegen den Deal. Das Hauptsacheverfahren ist noch längst nicht entschieden. Doch Nadella und Activision-Blizzard-Chef Bobby Kotick hatten vereinbart, die Transaktion bis zum 18. Juli, das ist der nächste Dienstag, unter Dach und Fach zu bringen. Deshalb hat die FTC nun versucht, mit einer einstweiligen Verfügung weitere Schritte in der Transaktion sofort zu stoppen.

Vergeblich: Jacqueline Scott Corley, Bezirksrichterin in San Francisco, entschied am Dienstag: Die FTC habe nicht nachweisen können, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in der Welt der Spiele beeinträchtigen würde. Daraufhin schoss der Wert der Activision-Aktie um rund 10 Prozent in die Höhe. Am Mittwoch ging es mit dem Papier weiter nach oben, der Marktwert des Spieleentwicklers kam damit dem Übernahmepreis von 69 Milliarden Dollar sehr nah.

Obwohl ein Damoklesschwert über allem schwebt. Nach Angaben der Finanznachrichtenagentur Bloomberg erwägt die FTC, gegen das Urteil von Richterin Corley in die Berufung zu gehen.

Und was dann? Laut Bloomberg ist nicht damit zu rechnen, dass bis nächsten Dienstag über eine eventuelle Berufung entschieden werden kann. Kotick hatte bereits in einer Anhörung angedeutet, dass er den Verkauf seines Unternehmens dann möglicherweise aufgibt. Microsoft müsste in der Folge eine Entschädigung von 3 Milliarden Dollar an Activision überweisen. Möglich wäre aber auch, die Frist zu verlängern. Was aber bedeuten würde, dass die Konditionen der Übernahme neu ausgehandelt werden müssten. Mutmaßlich würde Kotick einen kräftigen Aufschlag verlangen. Offen ist, ob Microsoft da mitmacht. Denn Nadella hat bereits im Laufe der Verfahren einige Zugeständnisse angekündigt, die die Wettbewerbshüter besänftigen sollen, aber den Wert des Deals schmälern würden. So hat der Microsoft-Chef versprochen, dass Konkurrenten – insbesondere Sony mit seiner Playstation – noch zehn Jahre Zugriff auf „Call of Duty“ und andere Blockbuster haben sollen.

Und dann sind da auch noch andere Aufsichtsbehörden. Zwar haben die Kartellexperten der EU der Verschmelzung unter Auflagen bereits zugestimmt. Aber die zuständige britische Behörde CMA hat massive Bedenken, dass Gamer künftig nur noch eine beschränkte Auswahl an Spielen geboten bekommen. Das UK-Verfahren ruht derzeit. Beide Seiten haben vereinbart, die Entwicklung in den USA abzuwarten. Für den Übernahmekrimi gilt: Fortsetzung folgt.