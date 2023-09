Bis zu 20 Prozent: Mieten in Studierendenwohnheimen steigen deutlich

Berlin. Wer im Zentrum Stuttgarts ein Studierendenapartment mit bis zu 28 Quadratmetern mieten will, muss mittlerweile 350 Euro aufbringen. Das sind im Schnitt 40 Euro mehr als noch im Wintersemester 2022/23. Und Stuttgart ist kein Einzelfall. Bundesweit legen die Studierendenwerke für das kommende Semester bei den Mietpreisen etwas drauf, wie aus einer Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Berlin, München, Stuttgart und Leipzig hervorgeht. Die Gründe: steigende Energiepreise und Inflation.

In Leipzig hat das Studentenwerk eine Preisanpassung in zwei Stufen umgesetzt. Zum 1. Februar 2023 wurde die Miete um 10 Euro pro Monat angehoben. Michael Mohr vom Werk ergänzt, dass die Mieten ab 1. Juni nochmal um durchschnittlich 30 Euro erhöht wurden.

Berliner Studierende zahlen 323 Euro im Schnitt

Die durchschnittlichen Gesamtmieten für Wohneinheiten des Studierendenwerks in Frankfurt am Main sind im April 2023 um sechs Prozent gestiegen: 340,56 Euro müssen Studierende hier im Schnitt aktuell für eine Unterkunft aufbringen.

Münchner Hochschüler zahlen in Wohnheimen in diesem Jahr durchschnittlich rund 347 Euro warm - zehn Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Einen deutlichen Anstieg von 20 Prozent erleben Studentinnen und Studenten auch in Berlin. In einem Jahr ist die Durchschnittsmiete von 269 auf 323 Euro geklettert.

Auch Studierendenwohnheime in kirchlicher Trägerschaft haben die Preise angehoben. „Durch die hohen Energiekosten mussten wir die Mietpreise um zehn bis 15 Prozent erhöhen“, sagt Markus Hoffmann, Geschäftsführer des Bischöflichen Studierendenwerks Münster (BSW). Im Jahr 2022 konnten Studierende noch für 190 Euro im günstigsten Zimmer wohnen, jetzt liegen die Preise bei bis zu 325 Euro monatlich.

Etwa 6.000 Zimmer in katholischen Wohnheimen gibt es in Deutschland. Das BSW bietet 550 Plätze für Studierende. „Zum kommenden Wintersemester hatten wir circa fünf bis sechs-mal so viele Anfragen wie wir Zimmer an Studierende vergeben konnten“, sagt Hoffmann.

Das Studierendenwerk Köln hingegen konnte Mitte dieses Jahres eine allgemeine Preissteigerung vom Januar 2023 zurücknehmen - dank der Zuschüsse durch das Land Nordrhein-Westfalen (NRW). Demnach stellte NRW insgesamt 18 Millionen Euro für die gestiegenen Kosten zur Verfügung. Trotzdem seien höhere Mieten für 2024 nicht ausgeschlossen, heißt es beim Studierendenwerk in Köln.

Bessere Aussichten gibt es in Hamburg. Zuletzt wurden hier die Mieten im Oktober um bis zu 15 Euro angehoben. Für die mehr als 4.400 Wohnheimplätze bewegen sich die Mieten aktuell zwischen rund 280 und 450 Euro. Der Hamburger Senat habe angekündigt, Defizite ausgleichen zu wollen, teilt das Studierendenwerk Hamburg mit.

Ohnehin gibt es Wohnraum in diesem Preissegment nicht ausreichend. Dem Deutschen Studierendenwerk zufolge habe es vergangenes Jahr 237.626 Wohnplätze gegeben. Davon wurden 194.575 von den Werken angeboten. Dem standen allerdings mehr als 2,5 Millionen Studierende gegenüber.

Höhere Preise musste die Studentenschaft auch beim Mittagsessen in der Mensa hinnehmen. Seit dem vergangenen Wintersemester werde in Stuttgart zwar ein „sehr günstiges, stark subventioniertes Hauptgericht“ angeboten. Das vegane Gericht kostet allerdings 2,99 Euro, zuvor lag das günstigste Hauptgericht bei 2,40 Euro. In Leipziger Mensen bekommen Studierende den „günstigsten Bestseller“ vorerst weiterhin für 2,10 Euro. „Im kommenden Jahr wird es dann voraussichtlich eine Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent je Essen geben“, kündigt Michael Mohr vom Studentenwerk Leipzig an.