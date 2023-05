Warnung von Mieterbund und Wohnungswirtschaft: Habecks Heizgesetz darf nicht zur sozialen Spaltung beitragen

Berlin. Die Kritik am umstrittenen Gebäudeenergiegesetz reißt nicht ab. Jetzt schlagen der Deutsche Mieterbund und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) Alarm: Die Wärmewende dürfe nicht zur sozialen Spaltung beitragen, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier. Mieterinnen und Mieter dürften gegenüber Eigentümerinnen und Eigentümern nicht benachteiligt werden.

Hintergrund ist, dass die Pläne der Bundesregierung für einen schrittweisen Heizungstausch ab 2024 zwar umfassende Förderungen vorsehen, diese allerdings vor allem Eigenheimbesitzenden zugutekommen. Denn die Förderungen fließen nach den bisherigen Plänen vor allem an zwei Personengruppen: Menschen im selbstgenutzten Wohneigentum – und private Kleinvermietende, die bis zu sechs Wohneinheiten vermieten und in einer davon selbst wohnen.

GdW und Mieterbund fordern Gegensteuern

„Das schränkt den Kreis der Empfänger massiv ein und benachteiligt systematisch die Mehrheit der Vermieter und Mieter“, heißt es in dem Schreiben, das am Dienstag in Berlin vorgestellt und auch an die Bundesregierung geschickt wurde. Das sei ein „völlig inakzeptabler Zustand für ein Land, in dem 58 Prozent der Haushalte zur Miete lebten. Die angekündigte Förderung benachteilige all die Mieterinnen und Mieter, die bei Wohnungsunternehmen wohnen – und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Genossenschaft, ein kommunales, ein kirchliches oder ein privates Unternehmen handele.

Das Bündnis argumentiert so: Steigen die Kosten für Wohnungsunternehmen, müssen diese wieder reingeholt werden – und das geschieht für gewöhnlich durch steigende Mieten. Ohne Förderung würden die Kosten des geforderten Heizungstauschs über die Modernisierungsumlage zu einer durchschnittlich höheren Miete von 1,87 Euro pro Quadratmeter führen, rechnen die Verbände vor – und fordern ein Gegensteuern der Ampelkoalition.

Deutschland als Mieterland

„Das neue Gebäudeenergiegesetz schützt Mieterinnen und Mieter weder vor Mieterhöhungen in Folge des Heizungswechsels, noch vor hohen Heizkosten nach der Umstellung auf erneuerbare Energien“, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten am Dienstag in Berlin. Es müsse jetzt klar geregelt werden, dass der gesamte vermietete Gebäudebestand gefördert werde und Vermieterinnen und Vermieter die Fördermittel von den umgelegten Kosten abziehen müssen – und zwar unabhängig davon, ob sie diese tatsächlich in Anspruch genommen haben oder nicht.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs.

„Es kann nicht sein, dass im Mieterland Deutschland die Mehrzahl der Haushalte – und ausgerechnet diejenigen mit niedrigeren Einkommen – bei den Kosten des Klimaschutzes komplett im Stich gelassen werden“, kritisierte auch GdW-Präsident Axel Gedaschko. Die Bundesregierung dürfe die Förderung nicht nur auf Selbstnutzende von Wohnraum einschränken, sondern es müsse gleiches Recht für alle gelten. „Alles andere ist sozialer Sprengstoff und die Akzeptanz des Klimaschutzes wird sich in Luft auflösen“, so Gedaschko.

Hohe Baukosten, steigende Zinsen: Bauwirtschaft in der Krise

Die Bauwirtschaft befindet sich derzeit in einer handfesten Krise, hohe Baukosten und gestiegene Zinsen machen vielen Bauherrinnen und Bauherren zu schaffen. Seit dem vergangenen Jahr habe sich für viele Wohnungsunternehmen außerdem die Förderkulisse verschlechtert, sagte Gedaschko am Dienstag. Inmitten dieser Krise des deutschen Wohnungsmarktes würde das neue Gebäudeenergiegesetz den Wohnungsunternehmen „gigantische Investitionssummen“ abverlangen, warnen Gedaschko und Siebenkotten in dem Papier.

Um die Auflagen des neuen Gesetzes zu erfüllen, müssten von den im GdW organisierten Wohnungsunternehmen in den kommenden 20 Jahren rund 61 Milliarden Euro investiert werden, so die Berechnungen der Verbände auf Grundlage von Zahlen der Unternehmensberatung eco2nomy. Angesichts dieser „dramatischen Situation“ mit den veränderten Rahmenbedingungen erscheine dies ohne Förderung in keiner Weise darstellbar, so die eindringliche Warnung. „Die Umlage der gesamten Kosten auf Mieterinnen und Mieter ist unzumutbar“.

Mieterbund und GdW warnen zudem davor, dass sich die Situation durch die vom EU-Parlament angestrebte Sanierungsrichtlinie zusätzlich verschärfen könne. Nach den jüngsten Vorschlägen des EU-Parlaments müssten, zusätzlich zum Heizungstausch, 45 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes bis 2032 saniert werden, heißt es.

Steuerliche Hilfen als Lösung?

Den Unternehmen dafür mit steuerlichen Abschreibungen zu helfen halten beide Verbände für zu wenig. Das sei keine gleichwertige Lösung, da den Wohnungsunternehmen weiterhin die Liquidität für die gigantischen Investitionen fehle. Zudem vertrete alleine der GdW 1400 steuerbefreite Genossenschaften, die davon nicht profitierten.

Wie die Förderprogramme konkret gestaltet werden, ist allerdings noch offen. Im April wurde ein Gesetzentwurf vorgestellt, über den derzeit noch beraten wird.