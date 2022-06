Mietwagenverleiher können einem den Start oder – noch schlimmer – das Ende des Urlaubs vermiesen. In seiner Kolumne „Der Haushälter“ gibt Finanztip-Vize Matthias Urbach Ratschläge, worauf Reisende achten sollten. Und er verrät, wie sie trotz zuletzt stark gestiegener Preise noch den einen oder anderen Euro sparen können.

Mietwagen leihen ist kein Vergnügen. Am Flughafen trifft man auf gestresste Angestellte. Übergabe? Fehlanzeige! Das Auto darf man selbst auf einem riesigen Parkplatz suchen – und muss hoffen, dass es heil ist. Bei der Rückgabe wird das unterschriebene Protokoll verweigert: „Geben Sie mir einfach den Schlüssel!“ Alles schon erlebt.

Aktuell kommt dazu: Mietwagen sind so teuer wie nie. Während Corona wurden die Flotten verkleinert, nun sind zu wenig Autos da. Buchen Sie also über Vergleichsportale, am besten Check24 oder billiger-mietwagen.de, die haben im Test von Finanztip überzeugt. Noch besser nutzen Sie beide – und vergleichen die Ergebnisse.

Das größte Risiko beim Mietwagen sind Schäden: Schon Abschürfungen an der Felge können 300 Euro kosten. Es lohnt sich also, das Auto Vollkasko zu versichern. Am besten ohne Selbstbeteiligung.#

Welche Mietwagenversicherung Sie wirklich brauchen

Wichtig: Oft sind Reifen, Glas und Unterboden ausgeschlossen. Und bei Diebstahl fallen zuweilen extrem hohe Selbstbeteiligungen an. Das sollten Sie vermeiden – obwohl es den Mietwagen noch teurer macht.

Wenn Sie das Auto über einen Mietwagen-Vermittler buchen, erstattet der oft die Selbstbeteiligung. Das ist günstiger als beim Verleih, im Schadensfall aber komplizierter. Und achten Sie darauf, dass der Verleiher ihnen den Service am Schalter nicht noch mal verkauft. Das versuchen die gerne.

Gut zu wissen: Zwölf Autovermieter haben sich im ECRCS zu mehr Kundenfreundlichkeit verpflichtet. Dazu gehören eine ordentliche Übergabe und Rücknahme sowie Verträge auf Deutsch – oder wenigstens Englisch. Weisen Sie notorische Verleiher darauf hin, wenn die nur Verträge in Landessprache präsentieren.

Mein Tipp: Fotografieren Sie den Mietwagen gründlich von allen Seiten bei Annahme und Abgabe (auch Tank- und Kilometerstand). Gibt‘s hinterher Ärger, hilft im EU-Ausland das Europäische Verbraucherzentrum EVZ – sogar kostenlos.

Über die Maschen der Verleiher lassen sich ganze Romane erzählen. Worauf es beim Buchen ankommt, lesen Sie im Finanztip-Ratgeber Mietwagen.

Matthias Urbach ist Vizechefredakteur des Geldratgebers „Finanztip“, der zur gleichnamigen Stiftung gehört. Er erklärt an dieser Stelle immer dienstags, wie man Gelddinge selbst regelt. Weitere Tipps gibt Urbach im wöchentlichen Verbraucher-Newsletter.