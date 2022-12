Wie der Staat die Industrie vor den hohen Energiepreisen schützen will

Bundestag ratifiziert Freihandelsabkommen Ceta

Seit September 2017 ist das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada bereits in Kraft – jedoch nur in Teilen. Damit es seine volle Wirkung entfalten kann, müssen alle EU-Staaten zustimmen. Am Donnerstag ratifizierte der Deutsche Bundestag die Handelsvereinbarung.