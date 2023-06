Ifo-Institut fordert Zurückhaltung bei Anpassung des Mindestlohns

Berlin. Bei der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns hat das Münchner Ifo-Institut für Zurückhaltung plädiert. Grundsätzlich habe die Mindestlohnkommission den Auftrag, sich bei ihrer Empfehlung für die Erhöhung daran zu orientieren, wie die Tariflöhne insgesamt sich entwickelten, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Im ersten Quartal 2023 lagen die Tariflöhne knapp drei Prozent höher als ein Jahr zuvor, bis Oktober könnte die Steigerung etwas höher liegen. Sinn dieser Regel ist, dass die Mindestlöhne den allgemeinen Tariflöhnen folgen sollten, sie die Lohnentwicklung aber nicht bestimmen sollen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagte hingegen, dass eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro von zurzeit 12 Euro gesamtwirtschaftlich gesehen positive Effekte hätte. „Denn es würde die Kaufkraft vieler Menschen stützen und somit auch einen Nachfrageimpuls setzen und zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen“, sagte er.

Sozialverband fordert Erhöhung des Mindestlohns auf mehr als 14 Euro

Nach Einschätzung der Vorsitzenden des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, müsste der Mindestlohn auf mindestens 14,13 Euro erhöht werden, um die Inflation auszugleichen. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali forderte eine Anhebung auf mindestens 13,53 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Ansicht der Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, hat sich der Mindestlohn seit seiner Einführung in 2015 „millionenfach bewährt“. Die Sozialdemokratin sagte der Deutschen Presse-Agentur vor der anstehenden Entscheidung der zuständigen Kommission über die künftige Höhe des Mindestlohns weiter: „Die wirtschaftliche Stärke unseres Landes und die soziale Stabilität hat etwas damit zu tun, dass es einen Mindestlohn gibt. Und das ist gut so.“

Mindestlohnkommission tagt am Montag

Der Mindestlohn sei das staatliche Versprechen, dass niemand zu Dumpinglöhnen arbeiten muss, betonte Mast. Die SPD-Politikerin sagte aber auch, Ziel sei es nicht, dass Menschen dauerhaft zum Mindestlohn arbeiteten. „Das wäre respektlos.“ Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde deshalb noch in diesem Jahr das von der Koalition geplante Tariftreuegesetz vorlegen. Öffentliche Aufträge des Bundes sollen damit nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern will am Montag in Berlin ihren Vorschlag für die neue Höhe des gesetzlichen Mindestlohns vorlegen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte ihn zum 1. Oktober 2022 ausnahmsweise per Gesetz von 10,45 Euro auf 12 Euro angehoben. Den nächsten Erhöhungsschritt zum 1. Januar 2024 soll nun wieder die Kommission vorschlagen. Die Regierung macht den neuen Wert dann in der Regel per Verordnung verbindlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/sic