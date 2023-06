Mindestlohn: Die Zurückhaltung passt in die Zeit

Berlin. Der Mindestlohn in Deutschland steigt. 12,41 Euro werden es zum 1. Januar 2024 sein. 12,82 ein Jahr später. Das ist nicht viel Geld, und es ist angesichts einer Inflationsrate von fast sieben Prozent im vergangenen und voraussichtlichen sechs Prozent in diesem Jahre auch keine gewaltige Erhöhung. Aber es ist eine, die in die Zeit passt, auch wenn Sozialverbände und Gewerkschaften jetzt das Gegenteil behaupten.

Die Wirtschaft befindet sich in einer Krise, womöglich wird sie in diesem Jahr schrumpfen. Selbst wenn man konstatiert, dass der Einfluss des Niedriglohnsektors auf die Entwicklung der Gesamtkonjunktur gering ist, so gibt es doch immer mehr Unternehmen, denen die steigenden Lohnkosten zu schaffen machen. Dazu gehören Hotellerie und Gastronomie, die Land- und Forstwirtschaft oder die Fahr- und Zustelldienste. Wenn Unternehmen aus diesen Bereichen wegen des Lohndrucks ihre Geschäftstätigkeit reduzieren oder aufgeben hat das womöglich keine großen Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt – wohl aber auf den Alltag vieler Menschen. Es geht etwas verloren, wenn das Café schließt, der Spargelstand verschwindet, die bestellte Ware nicht mehr ankommt.

22 Prozent Steigerung in einem Jahr

Die Arbeitgeber in der Mindestlohnkommission haben dem Rechnung getragen und eine stärkere Erhöhung verhindert. Und natürlich haben sie auch auf die unzulässige Einflussnahme der Politik reagiert. Die hatte sich – trotz anderslautender Versprechen – im vergangenen Jahr in die Findung des Mindestlohnes eingemischt und ihn per Gesetz auf zwölf Euro je Stunde angehoben. Angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation kam die Erhöhung für viele Beschäftigte zur rechten Zeit. Gleichzeitig war jedoch klar, dass nach einer Steigerung von 22 Prozent in nur einem Jahr in der darauffolgenden Zeit Ernüchterung eintreten würde. Diesen Effekt sehen wir nun. Überraschend ist das nicht.