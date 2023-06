Mindestlohn steigt: Wo nun mit höheren Preisen zu rechnen ist

Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Januar 2024 von 12,00 auf 12,41 Euro und ein Jahr später auf 12,82 Euro angehoben werden. Diesen Vorschlag legte die zuständige Mindestlohnkommission am Montag in Berlin vor.

Gemessen an der außergewöhnlichen Erhöhung im Oktober 2022 von 10,45 Euro auf 12 Euro wirken die geplanten Steigerungen äußerst bescheiden. Auf der anderen Seite gab es seit Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 aber auch schon etliche geringere Anhebungen als die nun vorgeschlagenen 3,4 Prozent.

Die Empfehlung wurde dieses Mal allerdings nicht im Einvernehmen getroffen. Die Arbeitnehmervertreter in der Kommission sind gegen diese in ihren Augen zu geringe Anhebung und wurden nach eigenen Angaben in der Kommission überstimmt.

Der Vorschlag der Mindestlohnkommission muss von der Bundesregierung noch per Verordnung verbindlich gemacht werden. Normalerweise ist das Formsache. Wie es vor dem Hintergrund dieses Abstimmungsergebnisses läuft, bliebt am Montag zunächst unklar.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigten sich enttäuscht von dem Beschluss. „Für die Beschäftigten im Niedriglohnbereich bedeutet die geringe Erhöhung, dass sie weiterhin einen deutlichen Verlust der Kaufkraft erleiden und somit den Gürtel enger schnallen müssen”, so DIW-Präsident Marcel Fratzscher.

Unternehmen kämpfen mit höheren Kosten

Doch selbst dieses aus Sicht der Gewerkschaften dürftige Ergebnis wird viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Denn auch sie haben an verschiedenen Fronten mit steigenden Kosten zu kämpfen. Die höheren Ausgaben für die Mindestlöhner kommen nun noch hinzu. In ihrem Bericht hat die Mindestlohnkommission all jene Branchen aufgelistet, die besonders viele Angestellte in der untersten Lohngruppe beschäftigen.

Demnach wiesen die Taxibetriebe im Jahr 2022 den größten Anteil auf: Mehr als 30 Prozent der Angestellten beziehen dort den Mindestlohn. Auch in Spielhallen, Wettbüros und Lotto-Annahmestellen hat zuletzt etwa jeder Fünfte zum Mindestlohn gearbeitet. Zudem haben Restaurantbetreiber viele Servicekräfte zum Mindestlohn engagiert, ebenso Post- und Kurierdienste sowie Kinos.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo hat in einer Unternehmensbefragung im Jahr 2022 ermittelt, wie die betroffenen Unternehmen auf steigende Mindestlöhne reagieren. Dabei kam heraus, dass mehr als 58 Prozent die Verkaufspreise anheben wollen. Taxifahrten, Restaurantbesuche und Paketzustellungen werden also absehbar teurer.

Entlassungen sind hingegen kaum zu erwarten. Nur 5 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihre Beschäftigtenzahl verringern, mehr als 12 Prozent wollen hingegen sogar weitere Beschäftigte einstellen. Auch weniger Sonderzahlungen an die Mitarbeiter und gestrichene Fortbildungen sind eher die Ausnahme.