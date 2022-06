Als Reaktion auf die Debatte um mögliche Preistreiberei der Ölkonzerne bei Benzin und Diesel will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Kartellrecht verschärfen. Verbraucherschützer und Wettbewerbsexperten applaudieren, aus der Wirtschaft kommt scharfe Kritik. Der Handel äußert Verfassungsbedenken.

Berlin.Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Schärfung des Kartellrechts haben Kritik in der Wirtschaft und Lob von Verbraucherschützern und Wettbewerbsrechtlern hervorgerufen. „Wir halten die Einführung missbrauchsunabhängiger Entflechtungsmöglichkeiten und kartellrechtlicher Gewinnabschöpfungsansprüche ohne Nachweis des Verschuldens für einen Irrweg“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE.

„Ein solcher Blankoscheck für das Bundeskartellamt würde willkürliche und politisch motivierte Entscheidungen begünstigen“, so der Handelsvertreter weiter. Er empfehle „dringend“, das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen, so Genth.

Habeck will „möglichst schnell" Vorschläge für schärferes Kartellrecht vorlegen

Habeck will ein Kartellrecht „mit Klauen und Zähnen“

Habeck hatte am Wochenende angekündigt, das Kartellamt mit mehr Eingriffsmöglichkeiten ausstatten zu wollen und damit auf die Debatte um hohe Spritpreise und mögliche Preis­treiberei durch die Mineralölwirtschaft reagiert. Die Wettbewerbshüter sollen nach seinem Willen zusätzliche Untersuchungsbefugnisse bekommen, beim Missbrauch von Marktmacht Gewinne abschöpfen und als letztes Mittel Konzerne zerschlagen können, um so für mehr Wettbewerb zu sorgen. „Wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen“, kündigte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk an.

Zwar sei auch der Handel von hohen Benzin- und Energiekosten betroffen und könne den Ärger nachvollziehen, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Genth. Die Pläne des Wirtschafts­ministers allerdings hätten nach seiner Meinung negative Folgen für Wettbewerb, Verbraucher und den Wirtschaftsstandort Deutschland.

„Zerschlagung wird dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden“

„Die Tätigkeit der Unternehmen im Wettbewerb ist ja gerade darauf gerichtet, eine marktstarke Stellung zu erlangen. Wenn eine aus eigener Kraft erreichte und nicht missbrauchte Marktmacht vom Gesetzgeber per se unter Generalverdacht gestellt wird, kann dies das Engagement von Unternehmen auf dem Markt von vornherein dämpfen“, führte Genth aus. „Das Damoklesschwert der Zerschlagung wird zudem internationale Investoren abschrecken und damit dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden.“

Die Einführung einer missbrauchsunabhängigen Möglichkeit zur Gewinnabschöpfung erscheine ebenfalls „extrem risikobehaftet“, so Genth weiter. „Auch weil die Abschöpfung legal erwirtschafteter Erträge möglich wäre, stellt sich dann ernsthaft die Frage, ob eine solche gesetzliche Maßnahme überhaupt verfassungskonform wäre“, betonte er. „Sie würde im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass Eingriffe in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum und in die Substanz des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs des Unternehmens auf Verdacht möglich wären.“

Monopolkommission: Es bedarf klarer Regeln und Grenzen

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling, bewertet die vorgeschlagenen Neuerungen als grundsätzlich sinnvoll. „Es ist jedoch wichtig, dass die Umsetzung so erfolgt, dass sie tatsächlich das Wettbewerbsrecht verbessern“, sagte der Regensburger Rechts­wissenschaftler dem RND. „Bei der Untersuchung einzelner Sektoren durch das Bundes­kartellamt bedarf es zudem auch klarer Regeln und Grenzen“, forderte er.

„In der aktuellen Problematik um die hohen Spritpreise haben die vorgenannten Maßnahmen allerdings keinen Einfluss“, erklärte Kühling. Eine vereinfachte Abschöpfung von Über­gewinnen könne ein Weg sein, so der Juraprofessor weiter. „Allerdings setzt dieser Weg immer noch voraus, dass das Bundeskartellamt zunächst einen Verstoß der Mineralöl­gesellschaften gegen das Wettbewerbsrecht feststellen muss. Bisher ist hier noch gar kein Verfahren eingeleitet worden.“

Verbraucherschützerin fordert auch kurzfristige Maßnahmen

Verbraucherschützer begrüßten den Vorstoß des Wirtschaftsministers. „Die geplante Verschärfung des Kartellrechts kann langfristig ein echter Gewinn für Verbraucher sein“, sagte Jutta Gurkmann, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, dem RND. „Wozu ein nicht funktionierender Wettbewerb führt, können wir derzeit täglich an den Zapfsäulen sehen“, so die Verbraucherschützerin.

Auch sie wies allerdings darauf hin, dass ein strengeres Kartellrecht den Verbraucherinnen und Verbrauchern kurzfristig nicht helfen werde. „Viele Leuten stehen aber schon jetzt finanziell mit dem Rücken zur Wand. Daher muss die Bundesregierung mit kurzfristigen Maßnahmen Verbraucherinnen und Verbraucher weiter entlasten“, forderte Gurkmann.