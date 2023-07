﻿Mit dem E-Auto nach Dänemark: Muss laden - schon wieder

Frankfurt am Main. Es hätte eine sonnige, gemütliche Landpartie durch die dänische Provinz werden können. Saftige Wiesen und Weiden mit gescheckten Kühen. Weiße Bauernhäuser mit roten Dächern hineingetupft ins üppige Grün. Und in den kleinen Dörfern am Wegesrand bereiten emsige Menschen Festivitäten vor. Wäre da nicht diese Anzeige auf dem Display: „Reichweite 43 km“ zeigt sie an. Und weit und breit ist keine Ladestation in Sicht.

Die Zahlen werden anscheinend immer schneller kleiner, und mindestens genauso schnell steigt die Nervosität. Das kommt dabei heraus, wenn man sich bei einer Langstrecken-Testfahrt mit einem Elektroauto auf die Navigation von Google Maps verlässt.

Tankstopp aus dem Bilderbuch

Dabei hatte alles so stressfrei angefangen: Der erste Tankstopp war einer wie aus dem Bilderbuch. Raststätte Harz-Ost: Alle Ladesäulen sind frei. Rückwärts ranfahren, Kreditkarte an das große Display halten. Das schwere Kabel mit dem wuchtigen Stecker mit der Buchse am Heck des Autos verbinden: Am Armaturenbrett lässt sich verfolgen, wie der Strom fließt – mit einer Leistung von 131 Kilowatt (kW). Noch zehn Minuten soll es dauern, bis die Batterie von 57 auf 80 Prozent geladen ist.

Als die 80 Prozent erreicht sind, verlangsamt sich der Energiefluss erheblich – das ist ein Tribut an die physikalische Chemie. Bald wird die Elektrizität nur noch mit 43 kW in den Akku gepumpt. Um ihn komplett zu füllen, braucht es alles in allem eine halbe Stunde. Doch die geht schnell vorbei.

Schließlich war es sowieso Zeit für eine Pause gewesen. „Das Fahren mit dem Elektroauto verlangt ein anderes Mindset. Es gibt Studien, die zeigen, dass mehrere kürzere Pausen für Fahrer und Passagiere besser sind, als lange Strecken durchzufahren, weil man dann entspannter ankommt. Dazu passen die Ladepausen für Elektroautos“, bestätigt Björn Schaubel, Experte für E-Mobilität bei der Prüf- und Beratungsgesellschaft EY.

Die Fahrt führt von Frankfurt nach Kopenhagen. Welche Route ist im Sommer mit den langen Tagen im Norden besser geeignet, um zu testen, wie das klappt mit der großen Urlaubsfahrt per Elektroauto? Insgesamt gut 960 Kilometer. Zwei Etappen sind geplant mit einer Übernachtung in Hamburg nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke.

Langstrecke und E-Autos – das hat lange Zeit nicht zusammengepasst. Die E-Pkw der ersten Generation waren als Cityautos konzipiert. Wie der I3 von BMW mit theoretischen Reichweiten von 150 Kilometern. Für das Laden der Batterie brauchte es Geduld, sofern überhaupt eine Ladesäule zur Verfügung stand. Zu Hause war noch mehr Geduld gefordert, der Wagen musste gut acht Stunden an der Steckdose hängen, um eine Strecke von 100 Kilometern am Stück fahren zu können.

In den vergangenen zwei, drei Jahren hat sich viel getan. Bei den Fahrzeugen und beim Laden.

Das Testauto: Kia EV6

Unser Test wird mit einem Kia EV6 absolviert. Die Batterie hat eine Kapazität von 77,4 Kilowattstunden, laut Werksangaben lässt sie sich für eine Strecke von rund 300 Kilometern in 20 Minuten aufladen, eine Gesamtreichweite von bis zu 506 Kilometern sei möglich. Das entspricht mittlerweile dem Standard. Für den kompakten ID.3 gibt VW 429 bis 529 Kilometer an. Tesla wirbt für sein Model 3 mit gut 600 Kilometern.

Stromtankstellen mit einer Leistung von 50 Kilowatt und weniger prägten lange das öffentliche Netz. „Inzwischen hat sich aus meiner Sicht erwiesen, dass 50-kW-Lader zumindest an den Autobahnen nicht mehr zukunftsfähig sind“, so Schaubel. Sie seien aber sogar mit noch geringerer Ladeleistung in Innenstädten für den Einzelhandel bei längeren Einkäufen interessant, um Kunden anzulocken. Zugleich zeichne sich ab, dass sich Schnellladesäulen mit einer Maximalleistung ab 150 kW an den Fernstraßen mit großer Geschwindigkeit durchsetzen.

Mehr noch: Entlang der Autobahnen ist nach den Angaben des Energiedachverbandes BDEW ein beinahe lückenloses Ladenetz entstanden, das schon die geplanten Anforderungen der Europäischen Union für Ende 2025 erfüllt, wonach entlang der wichtigsten Verkehrsadern alle 60 Kilometer eine Ladekapazität von insgesamt mindestens 400 kW sowie mindestens ein Ladepunkt mit 150 kW zur Verfügung stehen soll.

Ein Sicherheitsstoppp im Harz

Soweit die abstrakten Zahlen. Beim Start in Frankfurt zeigt der Bordcomputer „100 Prozent“ und „Reichweite 379 km“ an. Deshalb schon nach 280 Kilometern der Sicherheitstankstopp im Harz. Ohne Halt geht es offenbar also doch nicht bis zur knapp 500 Kilometer entfernten Freien und Hansestadt.

Von Hamburg führt am nächsten Morgen der Weg schnurstracks nach Norden. Kurz vor der Grenze ein letztes Nachladen auf deutschem Gebiet: Wer weiß, was auf der anderen Seite auf uns wartet? Für die Suche nach elektrischer Energie gibt es diverse Smartphone-Apps. Von unabhängigen Dienstleistern, von großen Energieunternehmen wie EnBW oder auch von den Autoherstellern, die auch Ladekarten offerieren. Aber die Bezahlung per Kreditkarte ist fast überall möglich. So auch an der A 7 nahe Flensburg. Doch die Ladesäule – offensichtlich älterer Bauart – gibt ihre Energie nur widerwillig ab. Gefühlt alle fünf Minuten verlangt sie eine erneute Autorisierung mittels Mastercard, zudem fließt der Strom ermüdend langsam.

Bei Flensburg an der A 7 muss es laut Schild mal vier Ladesäulen gegeben haben. Immerhin gibt es noch eine, auch wenn sie etwas widerwillig wirkt. © Quelle: Frank-Thomas Wenzel

Ohnehin hat die Station schon bessere Zeiten gesehen. In einer Ecke des Parkplatzes zeigt ein halb verstecktes Schild „4x“ und dann das Logo einer Tankstelle mit Elek­trokabel. Eine 50-kW-Ladesäule ist noch übrig geblieben. Einer der drei Stecker lässt sich nicht mehr in seiner Halterung befestigen. Nach einer halben Stunde ist die Geduld zu Ende, obwohl die Akkufüllung nicht bis zum Ziel reichen kann.

Stromerland Dänemark

Deshalb auf halber Strecke nach Kopenhagen der erste Ladeversuch auf fremden Terrain. Und die Überraschung ist groß. Acht große nagelneue 300-kW-Säulen stehen im Læssepark. Die Fundamente für weitere sechs der wuchtigen Apparaturen schließen sich an. Die Vermutung bestätigt sich in Kopenhagen: Auffallend viele Teslas und ID. 3 bis 5 sind auf den Straßen unterwegs: Dänemark ist bei der Elektromobilität schon ein ganzes Stück weiter als Deutschland.

Nicht nur, dass sich die Zahl der Neuzulassungen von batterieelek­trischen Autos (BEV) in den ersten fünf Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. Jeder dritte neue Pkw, der dort auf die Straße kommt, ist ein Stromer (Deutschland: 17 Prozent). Dänemark liegt mit den anderen nordischen Ländern und den Niederlanden bei der Transformation des Individualverkehrs in der Weltspitze.

Der Motor dafür sind großzügige Steuererleichterungen für die Käufer, was die Anschaffungskosten massiv drückt. Und so wächst auch das Ladenetz. Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen hat sich in Dänemark im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, das gilt auch für die Schnelllader. Doch gerade haben mehrere dortige Wirtschaftsverbände gefordert, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden müssten, um die Infrastruktur zügiger auszubauen. Potenzielle Käufer würden sich gegen ein Elek­troauto entscheiden, weil sie sich fragten, ob sie aufladen können, wenn sie es brauchen, so der Verband dänischer Automobilisten (FDM). In Dänemark kommen auf einen Ladepunkt 30 E-Autos – ein Spitzenwert im EU-Vergleich.

Zum Glück gibt es noch das Notkabel

Unser Langstreckentest legt die Vermutung nahe, dass es gerade in ländlichen Regionen noch Defizite gibt. Zum Reichweitenstress kam es so: Gerade erst wurde Kopenhagen zurückgelassen, da lotst Google Maps auf die Landstraße. Offenbar hat es auf der Ost-West-Autobahn E 20 einen Unfall oder vielleicht auch nur zäh fließenden Verkehr gegeben. Das reicht Google Maps häufig, um automatisch eine Alternativroute durch die Provinz anzuzeigen.

Die Besiedlung wird allmählich immer dünner. Vielleicht muss beim nächsten Dorffest am Wegesrand doch noch um eine Steckdose gebeten werden. Zum Glück liegt das Kabel, mit dem ganz normaler Haushaltsstroms getankt werden kann, noch hinten im Kofferraum.

Doch einige Kilometer weiter, direkt vor der 18 Kilometer langen Brücke über den Großen Belt stehen wieder nagelneue 300-kW-Lader. Dass gerade alle sechs Säulen belegt sind, und 15 Minuten Wartezeit entstehen, macht nichts. Das elektromobile Fortkommen ist also doch nicht so mühelos? „Richtig ist, dass man als E-Auto-Fahrer mehr planen muss. Allerdings sind die Navigationsgeräte dabei mittlerweile gute Helfer“, erläutert EY-Experte Schaubel. Wer eine Strecke beispielsweise über 500 Kilometer fahre, dem schlage das Navigationssystem vielfach automatisch einen optimierten „Charging-Slot“ vor.

Indes zeigt sich auf der Rückfahrt gen Frankfurt, dass der Bordcomputer bei den Reichweitenangaben offenbar Puffer einbaut. Oder doch nicht? Die Verbrauchsspanne beim EV6 ist enorm. Mit eingeschaltetem intelligentem Geschwindigkeitsassistent (ISA), der sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hält, fährt das Auto in Dänemark auf der Autobahn nicht schneller als 120 Stundenkilometer. In Deutschland wird auf 130 erhöht.

In diesem Modus verbraucht der EV6 auf der Autobahn knapp 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Im Stadtverkehr kann das auf weniger als 15 kWh runtergehen – wegen der Rückgewinnung von Bremsenergie. Mit dem Testwagen (325 PS) kann man natürlich auch mit 180 km/h über die Autobahn brettern, dann schnellt die digitale Verbrauchsangabe aber augenblicklich in Richtung 40 kWh in die Höhe. Andererseits macht sich konsequentes Fahren im Windschatten bei der Reichweitenanzeige deutlich bemerkbar. Bei der Testfahrt ist es gelungen, auf einer Strecke von gut 200 Kilometern laut Display rund 50 Kilometer Reichweite „herauszufahren“.

Schaubel betont denn auch: „Eine interessante Beobachtung ist, dass sich durch Elektroautos vielfach die Fahrweise ändert und offenbar langsamer gefahren wird, um die Reichweite zu optimieren. Ein positiver Nebeneffekt für das Klima und die Verkehrssicherheit.“

Die Langstrecke ist bedeutend

Langstreckentauglichkeit ist enorm wichtig, um die E-Mobilität attraktiv zu machen. Entsprechend ausgeprägt sind die Bemühungen, Skepsis auszuräumen. Kia etwa verweist auf eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact: Gut die Hälfte der E-Fahrerinnen und -Fahrer gebe an, auf der Autobahn bei normalen Bedingungen mehr als 300 Kilometer zu schaffen. „Weitere 32 Prozent schaffen 200 bis 300 Kilometer, bis nachgetankt werden muss.“ In beiden Gruppen machten mehr als 80 Prozent spätestens nach drei Stunden eine Rast.

Apropos: Zwischen Hannover und Göttingen wird auf der Testfahrt ein letztes Mal schnell geladen. Schaulustige, darunter ein BMW-Verbrenner-Fahrer, wollen sehen, wie das geht, und sind erstaunt, wie einfach und schnell es geht, wenn man eine freie Ladesäule der neuesten Generation erwischt.

Die schwierige Frage nach dem Preis

Der BMW-Fahrer bleibt trotzdem skeptisch und fragt: „Und wie sieht es mit den Kosten für die Urlaubstour aus?“ Die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Das Verbraucherportal Check 24 legt beim Vergleich für Ladesäulenstrom einen Durchschnittspreis von 67 Cent pro Kilowattstunde zugrunde. Die 20 kWh des EV6 auf 100 Kilometer kosten also 13,40 Euro. Ein durchschnittlicher Benziner ist demnach teurer (14,48 Euro), aber ein Diesel billiger (11,97 Euro). Allerdings gibt es beim Strompreis krasse Differenzen. Die EnBW-App weist für viele Stationen an den Autobahnen „ab 39 Cent“ aus. Es gibt zudem Abos mit einer Grundgebühr und günstigen Tarifen.

Ferner hängt der Preis von der Ladegeschwindigkeit und der getankten Menge ab. Das kann dann bis auf 85 Cent gehen. Schaubel schlägt denn auch für die Tankstopp-Navigation vor: „Es müsste bei der Auswahl auch der Preis für den Fahrstrom berücksichtigt werden.“