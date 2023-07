Monopolkommission spricht sich für Zerschlagung der Deutschen Bahn aus

Berlin. Die Monopolkommission hat sich für eine Zerschlagung der Deutschen Bahn ausgesprochen. „Der Deutsche-Bahn-Konzern muss umgebaut werden“, sagte Jürgen Kühling, Vorsitzender des Gremiums, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, der „Süddeutschen Zeitung“.

Die Monopolkommission fordert schon länger eine Zerschlagung des Staatskonzerns. Die Deutsche Bahn solle in eine Infrastrukturgesellschaft und in Transportsparten aufgeteilt werden. Betreiber und Nutzer der Infrastruktur sollen strikt voneinander getrennt werden. Das Ziel ist mehr Wettbewerb auf der Schiene, was zu Qualitätsverbesserungen führen soll.

Kühling: Umstrukturierung „ein guter Schritt in Richtung Entflechtung“

Die aktuellen Pläne der Ampelkoalition sehen die Bildung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft vor. Das sei „ein sinnvoller Baustein eines umfassenden Reformpakets“, sagte Kühling. Die geplante Umstrukturierung sei „ein guter Schritt in Richtung Entflechtung“. Der Umbau dürfe aber nicht nur ein Etikettenwechsel sein.

Am Dienstag soll das von der Monopolkommission erstellte neunte „Sektorgutachten Bahn“ an die Bundesregierung sowie das Bundesverkehrsministerium übergeben und veröffentlicht werden. Darin sprechen sich Experten ebenfalls für mehr Wettbewerb und umfassende Reformen bei der Deutschen Bahn aus, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete.

