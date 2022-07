Für Edeka ist die Umbenennung des Eises nach „Moskauer Art“ eine Geste der Solidarisierung mit der Ukraine. Auch andere Händler tilgen den Namenszusatz von der Verpackung. Ein Greifswalder Sprachwissenschaftler vermutet neben Solidarität auch Kalkül.

Edeka sendet aus den Kühltruhen einiger Märkte in diesen aufgeheizten Tagen ein klares politisches Statement: Das Sandwicheis, das bislang mit dem Zusatz „Moskauer Art“ in den Regalen lag, trägt nun den Namen „Kiewer Art“. Das berichtete am Donnerstag zuerst die „Ostsee-Zeitung“.

