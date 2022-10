﻿﻿Zoff mit Polen um Swinetunnel und Containerhafen: Kein Lkw-Verkehr auf deutscher Usedom-Seite?

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) erklärt unverblümt, dass die Tonnagebegrenzung auf Straßen von Polen nicht wegfällt. Damit macht er in Sachen Großprojekte Druck auf das Nachbarland – offenbar stocken Verhandlungen zu Umweltfragen. Auf Usedom sieht man auch das Handeln in Schwerin kritisch.

Schwerin. Deutliche Worte aus Schwerin Richtung Polen im Streit um den Bau des Swinetunnels und eines Containerhafens: Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) kündigt eine dauerhafte Sperrung der Straßen auf der deutschen Usedom-Seite für Lkw-Verkehr an. Der Versuch der Landesregierung, Einfluss auf den gigantischen Containerhafen vor Swinemünde zu nehmen, ist offenbar bisher gescheitert.

Was tun, um Megaverkehr auf der Insel zu verhindern, wenn der Swinetunnel im Mai 2023 eröffnet wird? „Wir haben bereits eine Tonnage-Begrenzung an den Grenzübergängen“, erklärte Meyer im Landtag. 3,5 Tonnen in Ahlbeck und 7,5 Tonnen in Garz. „Und wir gedenken auch nicht, diese Tonnage-Beschränkungen aufzuheben“, so der Minister. „Das heißt, Lkw haben dann keine Möglichkeit, diese Straßen zu benutzen.“