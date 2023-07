Statistisches Bundesamt

Nach Abschwächung: Inflation steigt im Juni auf 6,4 Prozent

Die Inflation in Deutschland hat wieder Fahrt aufgenommen. Nach drei Rückgängen in Folge zog die Teuerungsrate laut dem Statistischen Bundesamt im Juni wieder an. Treiber der aktuellen Entwicklung sind hohe Preise bei Nahrungsmitteln.