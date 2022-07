Versicherungsdichte und Preise

In Deutschland hat zwar im Schnitt jeder zweite private Hausbesitzer eine Police gegen Elementarschäden. Aber das ist regional sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg beträgt die Versicherungsdichte dafür 94 Prozent. Das sind historische Nachwirkungen einer bis 1993 dort bestehenden Pflichtpolice. In Bremen am anderen Ende der Skala ist nur jeder Vierte entsprechend versichert. Selbst im von der Flutkatastrophe im Vorjahr besonders betroffenen Bundesland Rheinland-Pfalz sind es aktuell nur 42 Prozent. Die Kosten für eine Elementarschadenpolice ist gestaffelt nach dem Gefährdungsgrad eines Hauses. Für 92 Prozent aller Gebäude kostet sie laut GDV unter 100 Euro jährlich. Ab 500 Euro und teils deutlich mehr bei zugleich höheren Selbstbehalten müssten demnach 1,5 Prozent der Hausbesitzer berappen. Das sind 250.000 Fälle, wo es bei einer Pflichtpolice mit der Finanzierung teils kritisch werden könnte. Schwierig durchsetzbar sind auch Bauverbote in Gefahrenzonen. So sind im Ahrtal bis auf 34 Häuser alle Gebäude wieder am ursprünglichen Standort errichtet worden.