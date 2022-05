Bundesbankpräsident Nagel erwartet mehrere EZB-Zinserhöhungen dieses Jahr

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat gleich mehrere Leitzinserhöhungen der EZB in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Grund ist die hohe Inflation. Allerdings soll die Zinserhöhung nicht so groß ausfallen wie einige Mitglieder im EZB-Rat fordern.