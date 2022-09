Charles ist der Nachfolger der am Donnerstag verstorbenen Queen Elizabeth II. Seit über 60 Jahren ziert das Konterfei der Monarchin Banknoten und Münzen des britischen Pfunds. In Zukunft wird das Gesicht von Charles darauf zu sehen sein – doch ab wann?

London. Die britische Königin Elizabeth II. war das erste britische Staats­oberhaupt, dessen Abbild auf Banknoten gedruckt wurde. Nach Zustimmung des Finanz­ministeriums erschien 1960 eine neue Ein-Pfund-Note mit ihrem Konterfei. Nun ist Elizabeth am Donnerstag auf ihrem Landsitz in Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren gestorben.

Ihr Nachfolger und somit neuer König ist ihr ältester Sohn Charles (73), dessen Konterfei in Zukunft auch auf den Banknoten und Münzen des britischen Pfunds zu sehen sein wird. Doch wann wird das geschehen?

Mehrere Banken geben unterschiedliche Geldscheine aus

Fest steht, dass das nicht über Nacht passiert – jedoch erfahrungsgemäß mit den neuen Prägungen und Drucken. Da in Großbritannien unterschiedliche Banken – etwa die Bank of England, die Bank of Scotland oder die Clydesdale Bank – unterschiedliche Geldscheine und Münzen ausgeben, dürfte dieser Prozess aber wohl noch lange dauern. Der „Guardian“ schätzt die Dauer auf etwa zwei Jahre.

Laut dem Bericht der britischen Tageszeitung sind etwa 4,5 Milliarden Sterling-Banknoten mit dem Gesicht der verstorbenen Königin im Umlauf, die zusammen 80 Milliarden Pfund wert seien. Ihr Konterfei sei auch auf 20-Dollar-Banknoten in Kanada, auf Münzen in Neuseeland und auf allen Münzen und Banknoten zu sehen, die von der ostkaribischen Zentralbank ausgegeben wurden.

Queen-Banknoten bleiben gültig

Die britische Notenbank versicherte unterdessen, dass Banknoten und Münzen mit dem Konterfei von Queen Elizabeth II. auch nach deren Tod gültig bleiben. „Geldscheine mit dem Abbild Ihrer Majestät der Königin bleiben rechtmäßige Zahlungsmittel“, teilte die Bank of England am Freitag auf ihrer Website mit. Weitere Informationen werde es nach Ende der Trauerzeit geben.

