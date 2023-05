Umsatzeinbruch: Budweiser-Chef macht Falschinformationen verantwortlich

Die Biermarke „Bud Light“ gehörte zu den beliebtesten in den USA. Bisher. Denn die Marke ist in den Kulturkampf zwischen Liberalen und Konservativen geraten und seit einigen Wochen mit massiven Umsatzeinbrüchen konfrontiert. Der Brauerei-Mutterkonzern Anheuser-Busch Inbev macht dafür jetzt „Fehlinformationen“ in den sozialen Medien verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geschäftsführer Michel Doukeris sagte der „Financial Times“, sobald mehrere Menschen ihre Meinung zu einer Tatsache posten würden, gehe es ganz schnell nicht mehr um die Tatsache an sich, sondern nur noch um die Meinungen, die sich „schnell zu jedem einzelnen Kommentar replizieren“. Das habe dann irgendwann nichts mehr mit der Realität zu tun.

Influencerin zeigt Bierdose bei Instagram

Was war passiert? Die Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney hatte im April ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie eine „Bud Light“-Bierdose mit einem Aufdruck ihres Gesichts zeigt. Diese Dose hatte Anheuser-Busch Inbev für sie angefertigt. Als Reaktion auf den Post riefen Konservative zum Boykott der Marke auf - mit Erfolg. Die Verkaufsmengen des Bieres sind seither um ein Viertel zurückgegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In sozialen Netzwerken teilten Hunderte in Kommentaren ihren Unmut – mit dem Zusatz „Go Woke Go Broke“ (zu Deutsch in etwa: Werde woke, gehe pleite). Es sind Videos zu sehen, in denen sie „Bud Light“ Dosen wegwerfen oder zerstören. So schießt etwa der Sänger Kid Rock mit einem Maschinengewehr auf Bierdosen.

Unter den Kritikern seien viele Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, schreibt das „Manager Magazin“. Der Aktienkurs von Anheuser-Busch Inbev sackte demnach in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung des Videos um mehr als vier Prozentpunkte ab.

Brauerei distanziert sich von Influencerin

Doukeris distanzierte sich in der „Finacial Times“ jetzt von Mulvaney und stellte klar, es habe sich nicht um eine Kampagne oder Werbung gehandelt, sondern einfach um einen Beitrag der Influencerin. „Wir hatten nie vor, die Dose für die allgemeine Produktion und den öffentlichen Verkauf herzustellen“, so der Brauerei-Geschäftsführer. „Das hatte nichts mit Bud Light zu tun, es war reine Social-Media-Kreation.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/toe