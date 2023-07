Erst 31 Familien gefördert: Nachfolgerprogramm des Baukindergelds läuft nur schleppend an

Berlin. Um Familien beim Bau oder Ersterwerb eines Eigenheims zu unterstützen, gibt es seit 1. Juni das Förderprogramm „Wohneigentum für Familien“. Einen Monat nach Start hat es bisher allerdings erst 31 Familien erreicht. Das geht aus einer Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Jan-Marco Luczak (CDU) hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Der bau- und wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion wollte wissen, wie es um die neue Eigentumsförderung steht – unter anderem, in welchem Umfang sie bisher abgerufen wurde. Die Antwort des Ministeriums: Bis zum Stichtag 30. Juni seien 31 Anträge von der staatlichen Förderbank KfW bewilligt worden. Insgesamt seien Darlehen in Höhe von 4,9 Millionen Euro vergeben worden. Die Summe, die unter anderem abhängig von der Zahl der Kinder ist, habe zwischen 140.000 und 215.000 Euro betragen.

Zinsverbilligte Kredite für Familien

Das von Bauministerin Klara Gewyitz (SPD) gestartete Programm soll gezielt Familien mit geringem bis mittlerem Einkommen unterstützen. Anders als beim Baukindergeld liegt die Grenze nun bei einem Haushaltseinkommen von 60.000 Euro bei einem Kind. Bei jedem weiteren Kind verschiebt sie sich um 10.000 Euro weiter nach oben. Das Ganze läuft über zinsverbilligte Kredite der KfW. Zum Start werde ein Zinssatz von 1,25 Prozent aufgerufen, sagte Geywitz Anfang Juni. Das liegt deutlich unter den marktüblichen Zinsen, die sich für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung bei etwa 3,8 Prozent bewegen.

Gefördert wird in zwei Stufen. Um eine Förderung zu erhalten, muss das Gebäude hohe energetische Standards aufweisen. Für die erste Förderstufe „Klimafreundliches Gebäude“ ist ein Kredit in Höhe von maximal 190.000 Euro möglich, bei der zweiten Förderstufe „Klimafreundliches Gebäude QNG“ sind es bis zu 240.000 Euro.

Wie aus der Antwort des Bundesbauministeriums hervorgeht, wurden von den 31 Anträgen bisher 21 für die erste Förderstufe und zehn für die zweite Förderstufe bewilligt. Die Zusagen seien über alle Bundesländer hinweg erfolgt. Am häufigsten seien die Anträge von Familien mit zwei Kindern gestellt worden – und von Haushalten mit einem zu versteuernden Einkommen von 40.000 bis 60.000 Euro.

Luczak: Förderprogramm droht zum Rohrkrepierer zu werden

Für die Bedingungen des Programms hat Geywitz bereits viel Kritik einstecken müssen. „Wir haben von Anfang an davor gewarnt, dass das Programm strukturell falsch konzipiert ist“, sagt Luczak. Mit allerhöchsten energetischen Standards zu bauen koste viel Geld. Gleichzeitig dürften Familien aber nur maximal 60.000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen haben. Dass das nicht zusammenpasse, belegten nun die Zahlen aus dem Bauministerium, meint Luczak. „Nur wenige Familien können ein so teures Haus bauen und bekommen dafür eine Finanzierung“, so der CDU-Politiker. „Das Förderprogramm der Ampel zur Eigentumsbildung für Familien droht zum Rohrkrepierer zu werden.“

Wie das Programm weiter anläuft, ist noch offen. Möglicherweise muss sich die neue Förderung noch herumsprechen. Die Zahl 31 bezieht sich nur auf die bewilligten Anträge. Wie viele abgelehnt wurden, liegt nicht vor. Klar ist aber, dass andere Förderprogramme gut anliefen: Nachdem das Programm „Klimafreundlicher Neubau“ Anfang März gestartet war, verkündete Geywitz einen knappen Monat später, dass bereits 18.500 Wohn­einheiten gefördert worden seien. Rechne man das auf das ganze Jahr hoch, sei es sinnvoll, die Förderung dauerhaft fortzuschreiben, sagte Geywitz, die sich dafür um zusätzliche Mittel bemühte. Ein im Frühjahr 2022 bereitgestellter Fördertopf für energieschonende Neubauten war innerhalb eines Tages abgegriffen.