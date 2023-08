Dämpfer bei Wärmepumpen-Förderung: „2024 droht zum Desaster zu werden“

Kostenfrei bis 19:30 Uhr lesen

Elf Erwachsene, fünf Kinder

Zusammenleben neu denken: Auf dem Posthof bei Rendsburg wohnen elf Erwachsene und fünf Kinder in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Was die Bewohner am Leben auf dem Posthof schätzen, wie eine App bei der Organisation hilft und was hinter dem Begriff „wwoofing“ steckt.