Verunsicherung wegen Heizungsgesetz? Nachfrage nach Wärmepumpen in Deutschland bricht ein

Berlin. Die Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz der Bundesregierung verunsichert offenbar Verbraucher und Unternehmen. Die Nachfrage nach Wärmepumpen und Dämmsystemen ist im ersten Halbjahr 2023 drastisch zurückgegangen. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag.

Demnach seien in diesem Zeitraum beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) lediglich 48.804 Anträge für die Förderung einer Wärmepumpe gestellt worden. Damit habe sich die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beinahe halbiert: Im ersten Halbjahr 2022 wurden den Zahlen zufolge noch 97.766 Anträge gestellt. Bereits Mitte Juli meldete die Bafa deutlich niedrigere Zahlen für die gestellten Förderanträge.

Gegenüber der Funke Mediengruppe führte Frank Ebisch, Sprecher des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVHSK), den Absturz der Nachfrage auf das geplante Gebäudeenergiegesetz, genannt Heizungsgesetz, der Bundesregierung zurück. „Die Bafa-Zahlen sind ein Zeugnis der enormen Verunsicherung, die das geplante Heizungsgesetz ausgelöst hat“, so Eibisch. „Unsere Betriebe wissen nicht, wie sie rechtssicher beraten können, wie es mit der Förderkulisse weitergeht. Da kann es nicht überraschen, dass Verbraucher und Firmen in der derzeitigen Lage lieber abwarten.“

Auch Sanierungen gehen deutlich zurück

Dem Bericht zufolge beschränkt sich die Verunsicherung jedoch offenbar nicht nur auf den Wärmepumpen-Sektor, sondern auch auf Sanierungen im allgemeinen. Demnach wurden im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 14,88 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche in Deutschland gedämmt – 14,82 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Auch hier nehmen Verbände die Politik in die Pflicht. So kritisiert der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM), dass „die politische Diskussion auf die Heizungstechnik verengt“ sei. „Das Thema Wärmedämmung ist für viele Immobilienbesitzer aus dem Fokus gerückt – das spiegelt sich am Markt wider“, kritisierte VDPM-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Riechers gegenüber der Funke Mediengruppe.

Bremst die Diskussion ums Heizungsgesetz die Klimaziele aus?

Und auch bei Unternehmen spiegelt sich die Verunsicherung wider. „Die Unternehmen müssen Modernisierungsmaßnahmen verschieben und die noch machbaren Maßnahmen in ihrer Tiefe oft deutlich reduzieren“, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), den Funke-Zeitungen. „Die Klimaziele beim Wohnen rücken so in immer weitere Ferne“, warnte Gedaschko.

Zudem geht man davon aus, dass viele Unternehmen weniger in Modernisierungen als in Instandhaltung investieren werden. Dem Bericht zufolge rechnet man damit, dass in diesem Jahr 8,6 Prozent weniger Investitionen in Modernisierung getätigt werden. Auch hier sorge der „chaotische Ablauf“ beim Heizungsgesetz für Verunsicherung.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) - das sogenannte Heizungsgesetz - sollte eigentlich Anfang Juli und damit vor Beginn der Sommerpause des Bundestags beschlossen werden. Zuvor hatte es in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP lange Konflikte gegeben. Die Koalition verständigte sich dann auf grundlegende Änderungen. Das Gesetz zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen.

Das Bundesverfassungsgericht aber stoppte eine Verabschiedung vor der Sommerpause. Das Gericht hatte Zweifel daran angemeldet, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt blieben. Die Ampel-Koalition will über das Gesetz nun nach der Sommerpause Anfang September im Bundestag entscheiden.

Habeck will Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft beschleunigen

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will derweil Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft beschleunigen. Das Ministerium veröffentlichte dazu auf Grundlage eines neuen EU-Beihilferahmens eine „Bundesregelung Transformationstechnologien“.

Die neue Bundesregelung soll demnach gelten für öffentliche Beihilfen zur Herstellung von Batterien, Solarpaneelen, Windturbinen, Wärmepumpen, Elektrolyseure, zur Ausrüstung für die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 sowie zur Herstellung von Schlüsselkomponenten. Beihilfen geben soll es etwa in Form direkter Zuschüsse oder in Form von Steuervorteilen. Der Gesamtbetrag der Beihilfe liegt bei maximal 150 Millionen Euro je Unternehmen.

„Wir benötigen weitaus mehr Kapazitäten für die Herstellung von Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Batterien sowie deren Komponenten“, erklärte Habeck. „Wir wollen eine technisch souveräne Industrie, die in großen Stückzahlen Anlagen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland herstellen kann.“ Die neue Bundesregelung sei ein ganz wichtiger Förderrahmen.

RND/sic/dpa