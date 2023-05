﻿Namensänderung bei Lufthansa scheitert an „Drei-Buchstaben-Regel“: Frau darf nicht nach Irland fliegen

Hannover. Vera Lindbeck sitzt an ihrem Schreibtisch in ihrer Galerie in Isernhagen bei Hannover und gestikuliert wild mit den Händen. „Ich bin verarscht worden“, schimpft sie. Die 72-jährige Künstlerin und Rentnerin regt sich heute noch auf, wenn sie über die Querelen rund um den 8. April spricht. An diesem Tag wollte Lindbeck mit ihrer tschechischen Freundin Ludmila Maskova vom Flughafen Hannover aus in den Urlaub fliegen – nach Irland. Doch dazu kam es nicht. Beide traten die Reise nicht an, Lindbeck blieb auf Kosten von 1400 Euro sitzen. Der banale Grund: Ein falsch angegebener Name, der sich nachträglich nicht mehr ändern ließ.

Eine Woche vor Abflug war Lindbeck der folgenschwere Fehler aufgefallen. Schon im Sommer 2022 hatte sie die Pauschalreise über den Reiseveranstalter Trendtours gebucht. „Glanzlichter Irlands“ hieß das Angebot, inklusive neun Übernachtungen in einem idyllischen Schlosshotel und einer zehntägigen Bustour über die britische Insel.

Maschek statt Maskova

Gebucht hatte die Isernhagenerin die Reise auf die Namen Lindbeck und Maschek – die eingedeutschte Schreibweise von Maskova. „Ludmila hat 30 Jahre in Deutschland gelebt, deshalb dachte ich, sie hätte noch einen deutschen Pass“, erklärt Lindbeck. Das war aber nicht mehr der Fall. Maskova sprach ihre Freundin eine Woche vor der Reise darauf an, weil sie bereits schlechte Erfahrungen mit der Namens-Verwechselung gemacht hatte. Doch da war es schon zu spät.

Lindbeck rief bei „Trendtours“ an und bat darum, den Namen zu ändern, damit es am Flughafen nicht zu Problemen kommt. Eine Mitarbeiterin sagte ihr, Lindbeck müsse sich direkt an die Lufthansa wenden. Nur die Fluggesellschaft könne die Namensänderung vornehmen. Auch dort hatte die 72-Jährige keinen Erfolg. Die Begründung: Eine kostenlose Namensänderung sei nur möglich, wenn weniger als drei Buchstaben abweichen. Maskova müsse sich ein neues Ticket ausstellen lassen.

Weist die Verantwortung von sich: Lufthansa verweist auf eine Regelung des internationalen Dachverbands der Fluggesellschaften zur Namensänderung. © Quelle: Holger Hollemann/dpa

Kuriosum um „Drei-Buchstaben-Regel“

Dass es sich in ihrem Fall schlichtweg um eine andere Schreibweise des Namens handelte, spielte keine Rolle. „Das kann ich nicht verstehen“, ärgert sich Lindbeck, die selbst 1969 aus Tschechien nach Deutschland kam. „Jeder, der sich nur einmal mit slawischen Sprachen beschäftigt, weiß das.“ Das könne man von einer internationalen Fluggesellschaft ja wohl erwarten, fügt sie an.

Was sagt Lufthansa dazu? Sprecher Jörg Waber weist die Vorwürfe zurück. Lufthansa halte sich an die Vorgaben der International Air Transport Association (IATA), betont er. Der globale Dachverband der Fluggesellschaften habe intern eine „Drei-Buchstaben-Regel“ aufgestellt. Bei weniger als drei Buchstaben ist eine Namensänderung bei Lufthansa kostenfrei und unkompliziert. „Das Reisebüro kann bis zu zwei Buchstaben ändern“, sagt Weber. Bei weiteren Korrekturen muss Lufthansa ein neues Ticket ausstellen. Sprich: Stornierungsgebühren und der Preis für das neue Ticket werden fällig.

Die IATA sieht sich bei der Handhabung von Namensänderungen nicht verantwortlich. Dafür sei allein die Fluggesellschaft zuständig. „Die IATA ist keine Regulierungsbehörde, die Fluggesellschaften Verhaltensweisen vorschreibt“, teilt ein Sprecher mit. Allerdings seien die Airlines oft von nationalen Regierungen verpflichtet, die Identität der Fluggäste festzustellen. „Bei falschen Daten können Geldstrafen verhängt werden. Das hat Einfluss auf die Richtlinien, die die einzelnen Fluggesellschaften für die Überprüfung von Namen festlegen können“, erklärt der Sprecher.

„Wenn ich so gearbeitet hätte, wäre ich gefeuert worden“

Lindbeck macht das Hin- und Herschieben von Verantwortung wütend. „Wenn ich so gearbeitet hätte, wäre ich gefeuert worden. Eine Woche muss doch reichen, um vier Buchstaben zu ändern“, schimpft die ausgebildete Pharmazeutin, die vor dem Abflug zweimal vergeblich am Flughafen versuchte, den Namen korrigieren zu lassen. Am Ende beschlossen beide, den Flug nicht anzutreten. Aufgrund einer Behinderung könne sie nicht alleine reisen, sagt Lindbeck.

Sie hat alle Unterlagen aufbewahrt: Vera Lindbeck hofft noch auf eine Erstattung der Flugtickets durch Lufthansa. © Quelle: Tobias Kurz

„Sehe nicht ein, dass ich betrogen werde“

Während Maskova eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hatte, blieb Lindbeck auf den Kosten von insgesamt 1400 Euro sitzen. Das gesamte Geld für die Pauschalreise bekomme sie nicht zurück, das sei ihr bewusst. „Das ist natürlich meine Schuld“, sagt sie.

Doch sie hofft zumindest auf eine Erstattung der Flugtickets durch Lufthansa. Noch wartet sie auf eine Rückmeldung. Vor zwei Wochen bestätigte ihr die Fluggesellschaft, dass ihr Fall an die zuständige Abteilung weitergeleitet worden sei.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.