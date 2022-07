Die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 und die damit einhergehenden Lieferausfälle haben Deutschland Einspeicherziele ins Wanken gebracht. Nun aber zeigt sich Netzagenturchef Klaus Müller wieder zufrieden, die Füllstände stiegen wieder. Müller blickt bereits auf das erste Etappenziel am 1. September.

Bonn. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich mit dem aktuellen Fülltempo der Gasspeicher weitgehend zufrieden gezeigt.

Die deutschen Speicher befänden sich „endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad“, schrieb Müller am Montagmorgen auf Twitter. Der Füllstand (Stand 23. Juli) liege bei 65,91 Prozent. „Jetzt gilt es, die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen.“ Auch der angeschlagene Gasimporteur Uniper habe die Ausspeicherung, also die Entnahme von Gas, beendet.

Während des vorübergehenden Stopps russischer Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 aufgrund von Wartungsarbeiten wurde in Deutschland zwar Gas eingespeichert, aber auf sehr niedrigem Niveau. Uniper hatte sogar damit begonnen, Gas aus Speichern zu entnehmen. Um einen Mangel im Winter zu vermeiden, will Deutschland die Speicher so schnell wie möglich zu füllen. Bis zum 1. November sollen sie zu 95 Prozent gefüllt sein.

Habeck verschärft Speicherziele

Die angehobenen Speicherziele für das Gas gehen auf neue Energiesparpläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zurück. Angesichts unsicherer russischer Lieferungen soll so die Vorsorge für den Winter verstärkt werden. Dazu gehört auch, dass die Braunkohlereserve aktiviert werden soll und private Haushalte stärker eingebunden werden sollen. Habeck sagte am vergangenen Donnerstag, Deutschland könne sich auf russische Lieferungen nicht verlassen: „Der Gasverbrauch muss weiter runter, die Speicher müssen voll werden.“

Die österreichische Bundesregierung will unterdessen nach einem Zeitungsbericht einen für die Versorgung Bayerns wichtigen Gasspeicher schnell anzapfen. „Wir haben beschlossen, dass alle Gasspeicher auf österreichischem Staatsgebiet an unser Netz angeschlossen werden müssen“, sagte die österreichische Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) der „Süddeutschen Zeitung“ in der Montagsausgabe.

