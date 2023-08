Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt – doch für den Winter gibt die Netzagentur noch keine Entwarnung

Kostenfrei bis 09:30 Uhr lesen

Beseler Allee

Anfang 2022 eröffnete der Burger-Spezialist John Rapaglia mit John’s Pizza seinen ersten Pizza-Imbiss. Unter dem neuen Namen Slice Pizza ist dieser nun in die Beselerallee in Kiel umgezogen. Was hinter der Namensänderung steckt – und wie Slice es mit der P.O.I.-Konkurrenz in der Nachbarschaft aufnehmen will.