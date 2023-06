Netzgebühren: die unbekannte Kostenfalle bei Gas und Strom

Frankfurt am Main. Es lohnt sich für Verbraucher, die Gas- und Stromrechnung mal etwas genauer anzuschauen. Da gibt es einen Posten, der eine echte Kostenfalle ist. Die sogenannten Netznutzungsentgelte, die derzeit so hoch sind wie noch nie. Und weitere Aufschläge werden folgen.

Die Gebühren, die die Verbraucher dafür zahlen, dass Erdgas zum Hausanschluss gepumpt wird, sind im bundesweiten Durchschnitt in diesem Jahr um 20 Prozent im Vergleich zu 2022 gestiegen. Das geht aus Berechnungen des Vergleichsportals Check24 hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) exklusiv vorliegen. Hier kommt ein Bumerangeffekt zum Tragen: „Steigende Netznutzungsentgelte bei Gas sind unter anderem auf die Sparsamkeit der Industrie und der Verbraucher der vergangenen Monate zurückzuführen“, sagte Steffen Suttner, Energieexperte bei Check24, dem RND. Es fließe weniger Gas durch das Netz und die entstehenden Kosten würden auf weniger Kilowattstunden verteilt.

Komplizierte Berechnungsverfahren

Die Netzgebühren werden von der Bundesnetzagentur (BnetzA) für jedes Stadtwerk und jeden regionalen Versorger individuell berechnet, weil es höchst unterschiedlich hohe Aufwendungen für den Betrieb und die Instandhaltung der Infrastruktur gibt. Das hat unter anderem mit der Größe der Verteilnetze und der Zahl der angeschlossenen Haushalte zu tun. Dass die staatliche Behörde die Tarife mit komplizierten Berechnungsverfahren festlegt, ist notwendig, da die Netzbetreiber in ihren Regionen jeweils Monopolisten sind. Das führt zu regional heftigen Unterschieden. So haben die Berechnungen der Check24-Experten ergeben, dass Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern die höchsten Entgelte zahlen.

Für einen Musterhaushalt, der 20.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, fallen allein für die Netzgebühren durchschnittlich 475 Euro an. Jenseits der 400 Euro bewegen sich diese Abgaben mittlerweile in vielen Regionen im Norden und Osten der Republik. Hamburger müssen in diesem Jahr einen rekordverdächtigen Aufschlag von gut einem Drittel auf 406 Euro verkraften. Laut Check24 ist die Lage etwas entspannter in Brandenburg (plus 21 Prozent auf 379 Euro) und Niedersachsen (plus 20 Prozent auf 377 Euro). Relativ glimpflich fallen die Verteuerungen in Hessen (plus 18 Prozent, 371 Euro), NRW (plus 17 Prozent, 398) oder Schleswig-Holstein (plus 17 Prozent, 396 Euro) aus.

Regionen, die auf regenerative Energie setzen, werden bestraft

Die Netzentgelte machen bundesweit inzwischen etwa ein Fünftel am Gesamtnettopreis fürs Erdgas aus. Dieser Anteil dürfte in Zukunft spürbar steigen. Denn der Effekt, der aufgrund der Sparsamkeit gerade durchschlägt, wird sich verstärken, wenn zunehmend mehr Haushalte die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe austauschen. Dann sinkt die Zahl der Kunden und damit auch die Menge des verbrauchten Erdgases. Die Kosten für den Betrieb der Netze werden aber bei Weitem nicht im gleichen Maß zurückgehen. Darauf hat gerade auch der Stadtwerkeverband VKU aufmerksam gemacht. Wie stark die Netzgebühren nach oben gehen, lässt sich kaum prognostizieren, da dies insbesondere von den örtlichen Bedingungen und der Dynamik des Heizungstauschs abhängt.

Auch beim Strom wird die Nutzung der Infrastruktur teurer – laut Check24 in diesem Jahr im Schnitt um 17 Prozent. Am Gesamtstrompreis macht die Abgabe mittlerweile etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) aus. Hier kommt ein ganz spezieller Mechanismus zum Tragen. Wer in einer Region lebt, die auf regenerative Energie setzt, wird quasi bestraft: „In Bundesländern, die verstärkt erneuerbare Energien ausgebaut haben, müssen Stromkunden hohe Netznutzungsentgelte zahlen“, so Suttner. Für Windräder und Solaranlagen muss die Infrastruktur für den Stromtransport ausgebaut werden, die Kosten dafür werden auf die Verbraucher in der Region umgelegt. Es gab bereits mehrere – erfolglose – Versuche, diese Ungerechtigkeit abzuschaffen.

In Ostdeutschland sind die Netzentgelte höher als im Westen

Jedenfalls ist auch hier Mecklenburg-Pommern weit vorne mit einem Aufschlag von 32 Prozent auf 558 Euro für einen Haushalt, der 5000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Noch heftiger fällt die Verteuerung nur in Brandenburg aus (plus 37 Prozent, 588 Euro). Generell gilt, dass in Ostdeutschland, wo viel Windstrom erzeugt wird, die Entgelte insgesamt deutlich höher ausfallen als im Westen. Bremer kommen hier am günstigsten weg: Sie müssen für die Nutzung der Netze nur 310 Euro zahlen – 8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Klar ist, dass mit dem Ausbau der Erneuerbaren auch die Stromnetzentgelte steigen werden – sofern die Bundesregierung nicht noch stärker subventioniert: Für die Stromautobahnen (Übertragungsnetze) hat sie bereits 13 Milliarden Euro locker gemacht. Ein weiterer Faktor kommt bei Strom und Gas zum Tragen. Die BnetzA wird den Netzbetreibern vermutlich zusätzliche Aufschläge gewähren wegen des gestiegenen Zinsniveaus. Das soll Investitionen fördern.

Die Netzgebühren für Strom beziehungsweise Gas sind für alle Anbieter von Lieferverträgen in einer Region identisch. Dass es bei den Tarifen dennoch enorme Unterschiede gibt, hat vor allem damit zu tun, dass preisgünstige Anbieter auf Gewinnmargen verzichten, um neue Kunden anzulocken.