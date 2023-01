Bis zu 100 Flaschen auf einmal: Norwegische Firma verspricht Recycling-Revolution am Pfandautomaten

Umstrittene Tesla-Tweets: Elon Musk verteidigt sich in Prozess

Tesla-Chef Elon Musk hat sich erneut vor Gericht geäußert. Der Tech-Milliardär bekräftigte, er habe sich in Tweets zum Plan, Tesla von der Börse zu nehmen, im Jahr 2018 an die Wahrheit gehalten. Ein Anwalt klagender Anleger sät allerdings in einer Befragung Zweifel daran, wie weit der Plan tatsächlich vorbereitet war.