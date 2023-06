Neue Wohngemeinnützigkeit: Jetzt gibt es erste Details - und heftige Kritik

Fast wäre die Frist verstrichen, doch in letzter Sekunde hat das Bundesbauministerium erste Details zur Neuen Wohngemeinnützigkeit erarbeitet. In einem Eckpunktepapier, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, skizziert das von Klara Geywitz (SPD) geführte Haus drei Optionen, wie künftig gemeinnütziger Wohnraum geschaffen werden kann.

Bis zum 14. Juni hatte die Bundesregierung - namentlich das Bau- und das Finanzministerium - Eckpunkte für eine neue Wohngemeinnützigkeit und ein Förderprogramm vorlegen wollen. Zuletzt waren allerdings Zweifel aufgekommen, ob diese Frist eingehalten würde, obwohl sich die Ampelpartner bereits im Koalitionsvertrag auf die Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit geeinigt haben.

Drei Optionen für Wohngemeinnützigkeit

Laut den nun vorgelegten Plänen gibt es dafür drei Optionen. Erstens könnten einzelne Wohnungsunternehmen gänzlich in die Neue Wohngemeinnützigkeit (NWG) übergeführt werden oder bereits als wohngemeinnützige Unternehmen gegründet werden. Nötig wäre dafür ein Bekenntnis zu dauerhaft preisgedämpften Mieten im Tausch gegen Steuerbefreiungen oder Zuschüsse bei Investitionen.

Eine zweite Option sieht eine NWG innerhalb des bestehenden Steuerrechts vor - und zwar indem die NWG bei der Abgabeordnung als „wohngemeinnütziger Zweck“ eingefügt werde. Als dritte Option bringt das Bauministerium ins Spiel, dass Unternehmen nur einen Teil ihres Bestandes nach den NWG-Kriterien vermieten. Nur für diesen Teil würden dann die Steuerbegünstigungen gelten.

DGB und Mieterbund kritisieren FDP-geführtes Finanzministerium

Allerdings steht das ganze Vorhaben auf wackligen Beinen, da bislang das Geld fehlt. Weder im aktuellen Bundeshaushalt noch in der Finanzplanung für die kommenden Jahre sind Mittel für die Förderprogramme reserviert. Inwiefern die Neue Wohngemeinnützigkeit kommt, hängt deshalb neben dem Bauministerium vor allem vom FDP-geführten Finanzministerium ab, das das Papier nicht unterschrieben hat.

Die Regierung muss noch verhandeln, die Kritiker hingen sind sich bereits einig: „Die Blockadehaltung des FDP-geführten Finanzministeriums bremst nicht nur ein zentrales Instrument für mehr bezahlbaren Wohnraum aus, sondern zeigt, dass Mieterinnen und Mieter sich auf diese Ampel-Koalition nicht verlassen können“, sagt Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten. Keine mietpreisbegrenzenden Schritte, keine Impulse durch mehr Wohnungsbau und vor allem keine Fördermittel für eine neue Wohngemeinnützigkeit - das sei die bittere Bilanz von fast zwei Jahren Ampel. „Wir fordern Bundeskanzler Olaf Scholz auf, für die Einhaltung des Koalitionsvertrages durch seine Bundesregierung zu sorgen“, so Siebenkotten weiter.

„Ernüchternd und völlig unzureichend“

Das Bauministerium habe gute Eckpunkte vorgelegt, die aber nicht vom Lindner-Ministerium unterstützt würden, kritisierte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. „Die Blockade des Finanzministeriums ist ein Schlag ins Gesicht der Mieterinnen und Mieter, trifft aber auch Kitas, Pflegeeinrichtungen oder Restaurants, deren Personalsuche an den hohen Wohnkosten scheitert.“

DGB und Mieterbund bewerten die bisherigen Ergebnisse der als „ernüchternd und völlig unzureichend“, da sich die federführenden Ministerien bis zuletzt nicht auf verbindliche Eckpunkte und eine Finanzierung hätten einigen können. Die nun vorgelegten Eckpunkte sowie die darin enthaltenen Optionen enthielten weder Bewertung noch Verbindlichkeit oder finanzielle Zugeständnisse. Auf Kritik stößt bei Körzell und Siebenkotten, dass bisher nur das Bauministerium unterschrieben habe.

Linken-Politikerin Lay fordert 20 Milliarden jährlich

Auch die Opposition übt Kritik. Es handele sich nicht um Eckpunkte, meint Caren Lay, wohnungspolitische Sprecherin der Links-Fraktion. Vielmehr sei es ein Vermerk, der eilig verschickt wurde, nachdem die Linke detaillierte Eckpunkte verschickt habe und daraufhin Kritik aufgekommen sei, dass der Termin wohl erneut gerissen werde. „Im Regierungspapier werden lediglich Optionen diskutiert, die entscheidenden Fragen nicht beantwortet“, sagte Lay dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ohne Mietbegrenzung und Renditedeckel ist es keine Gemeinnützigkeit“, so die Linken-Politikerin. „Es fehlt ein ambitioniertes Ziel.“

Die Linke wolle, dass 30 Prozent des Wohnungsmarktes den Regeln des Gemeinwohls und nicht des Profits folgten. „Die Varianten des Ministeriums sind bestenfalls für eine Nische auf dem Wohnungsmarkt geeignet, die sich dem spekulativ aufgeheizten Markt unterordnen soll“, kritisiert sie. „Ich bin entsetzt, dass die Regierung nach eineinhalb Jahren nicht mehr zustande gebracht hat als drei dünne Seiten“, so Lay. .„Von einem Gesetzentwurf ist dieser Vermerk Lichtjahre entfernt“, sagte sie. So werde das nichts mit der Einführung in dieser Legislatur. „Noch in diesem Jahr muss ein Gesetz beschlossen und ein Förderprogramm von 20 Milliarden Euro jährlich aufgelegt werden.“

Steinmüller: Eckpunkte als wichtiger erster Schritt

Hanna Steinmüller, Berichterstatterin für Wohnungs- und Mietenpolitik der Grünen-Fraktion, zeigte sich mit dem Papier zufrieden. „Das Papier zeigt: Dauerhaft bezahlbares Wohnen ist möglich - mit Hilfe der Neuen Wohngemeinnützigkeit“, sagte sie. Das sei ein Lichtblick für Mieterinnen und Mieter. Die Eckpunkte seien ein wichtiger erster Schritt, der zweite müsse aber jetzt folgen: die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfes.

Allerdings habe sich gezeigt, dass eine Neue Wohngemeinnützigkeit nur erfolgreich sein werde, wenn sie sowohl Steuererleichterungen als auch Investitionszuschüsse umfasse. „So haben wir es im Koalitionsvertrag festgehalten und ich erwarte, dass sich auch das Bundesfinanzministerium daran hält.“