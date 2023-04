Neuer Ökonomenzoff: Wie aktiv darf der Staat gegen die Inflation kämpfen?

Kaum eine Ökonomin hat den Kampf gegen die Teuerung so geprägt wie Isabella Weber. Die aus Deutschland stammende Ökonomin eckt bei vielen Kolleginnen und Kollegen an, weil sie vergleichsweise unkoventionelle Ansätze vertritt. Ihr neues Buch, „das Gespenst der Inflation“, sorgt prompt für neue Kritik.

Am Ende posierte auch die Grünenvorsitzende Ricarda Lang mit einem Exemplar: Am Montag hat Isabella Weber die deutsche Ausgabe ihres neuen Buchs „das Gespenst der Inflation“ in Deutschland vorgestellt. Die gebürtige Nürnbergerin gehört zu den wichtigsten Fachleuten, wenn es um den Kampf gegen die Teuerung geht - und vertritt oft unkonventionelle Ansätze, wie sich unter anderem bei der Gaspreisbremse gezeigt hat. Das nun auf deutsch vorliegende Werk von Weber sorgt denn auch prompt für Kritik.

International macht das englischsprachige Original („How China escaped Shock Therapy“) schon länger Furore: Unter anderem der Chefkommentator der Financial Times besprach es sehr wohlwollend, ebenso wie zahlreiche Ökonominnen und Ökonomen - zu denen die 35-jährige Professorin, die an der US-Universität von Massachusetts Amherst lehrt und forscht, freilich selbst gehört.

Erfinderin der Gaspreisbremse

Und doch unterscheiden sich Webers Ansichten von denen vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen: Schon im Februar 2022 hatte sie einen Gaspreisdeckel vorgeschlagen. Weil das als direkter staatlichen Eingriff in die Preisbildung interpretiert wurde, hagelte es Spott und Kritik - bis die Gasrechnungen derart explodierten, dass die Bundesregierung im Herbst den Vorstoß aufgriff und die Gaspreisbremse auf den Weg brachte.

„Das Gespenst der Inflation“ liefert nun den Hintergrund, warum die junge Ökonomin frühzeitig einem drastischen Staatseingriff offen gegenüberstand: Es ist eine sehr detaillierte Betrachtung der chinesischen Wirtschaftspolitik in den 1980er Jahren. Damals galten Reformen in der Volksrepublik als unumgänglich: Das riesige Land war bettelarm und die maoistische Planwirtschaft erwies sich als unfähig, den versprochenen Wohlstand zu liefern.

Kann man von China lernen?

Doch wie sich das Land dem Markt öffnen könnte, das war heftig umstritten, wie Weber anhand zahlreicher Gespräche mit damals beteiligten chinesischen und internationalen Experten zeigt: Harte Reformer wollten ebenso wie internationale Berater, darunter Milton Friedman, eine schlagartige Freigabe der zuvor vom Staat kontrollierten Preise. Andere plädierten für Vorsicht, unter anderem die Preise für Lebensmittel sollten auf keinen Fall stark schwanken und auch künftig vom Staat stabilisiert werden.

Die chinesische Führung entschied sich schlussendlich für den zweiten Weg und verzichtete auf die sogenannte Schocktherapie. Während die schlagartige Preisfreigabe im früheren Ostblock allerorts zu Wirtschaftseinbrüchen und Inflation führte, setzte China auf einem vom Staat an verschiedenen Stellen gelenkten Markt. Der Übergang zum Staatskapitalismus mit hohem Wirtschaftswachstum gelang.

Ein Angriff auf den Mainstream

Die Details lassen sich bei Weber nachlesen, doch zentral ist die Kernbotschaft: Wohl abgewogene staatliche Eingriffe in die Preisbildung können erfolgreich sein - allen Unkenrufe aus liberalen und neoliberalen Kreisen zum Trotz. „Das Buch greift eine Grundüberzeugung der neoklassischen Ökonomie an“, sagte Sebastian Dullien, Direktor des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts bei der Buchvorstellung am Montag in Berlin.

Als Vorbild will Weber China, die Politik der Volksrepublik beurteilt sie selber kritisch, indes nicht verstanden wissen, wie sie im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) betont. Viel mehr leitet sie aus ihren Forschungsergebnissen ein grundsätzliches Plädoyer für wirtschaftspolitischen Pragmatismus ab: „Man darf Staatseingriffe nicht ideologisch betrachten, sondern muss sie aus der Sache heraus angehen“, findet sie.

Weber kritisiert hohe Profite

Das gilt Weber zufolge auch für die Zukunft: In einer jüngst erschienen Studie belegte sie für die USA, dass die Inflation dort auch von steigenden Gewinnmargen getrieben werde. Das erst zwei Monate alte Arbeitspapier ist mittlerweile in Analysen zahlreicher internationaler Banken eingeflossen, auch die EZB widmet sich nun verstärkt der sogenannten Profitinflation. Um die Teuerung zu bekämpfen, könnte deshalb geboten sein, neben höheren Leitzinsen auch andere Staatseingriffe anzuvisieren: Weber plädiert dafür, noch einmal über die bislang nur halbherzig angegangene Übergewinnsteuer nachzudenken.

All das ruft auch Kritiker auf den Plan, in Deutschland etwa Stefan Kolev: Der 42-Jährige gehört ebenfalls zu den jüngeren Fachleuten, neuerdings ist er wissenschaftlicher Leiter des Ludwig-Erhard-Forums, einer der Bastionen des hiesigen Wirtschaftsliberalismus. Von einer Übergewinnsteuer hält der Ökonom nicht viel, befürchtet massive Umsetzungsprobleme. Auch bei der Gaspreisbremse, die aus Webers Sicht „zu spät“ eingeführt wurde, zweifelt Kolev am Erfolg, „schließlich sind auch die Weltmarktpreise drastisch gefallen“.

„Für eine Demokratie nicht unproblematisch

Doch vor allem stört ihn, dass Weber aus seiner Sicht eine „Theorie des Ausnahmezustands“ formuliert hat: Die Ökonomin spricht häufig von „wirtschaftlichem Katastrophenschutz“, wenn sie angesichts der Pandemie, dem russischen Angriff auf die Ukraine und den bevorstehenden Klimawandel aktive Staatseingriffe fordert. Das bringe viel Macht für Expertinnen und Experten mit sich, warnt Kolev: „Für eine Demokratie ist das nicht unproblematisch.“

Dennoch streitet auch Kolev Webers Einfluss nicht ab, sieht sie in einer Reihe mit der -angeblich von Robert Habeck sehr geschätzten - Ökonomin Mariana Mazzucato, die schon länger die Diskussion über eine aktive Industriepolitik prägt. „Schlussendlich ändert sich gerade das Staatsverständnis“, meint der bekennende Liberale. „Aber von zu großem Staatsoptimismus halte ich nicht viel“, schiebt er hinterher.