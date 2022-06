Trotz Krise: Digitalisiert euch!

Janina Mütze

Krieg und Inflation trüben die konjunkturellen Aussichten, weshalb manche Unternehmen Investitionen in die Zukunft zurückstellen. Im digitalen Bereich wäre das ein großer Fehler, warnt Civey-Chefin Janina Mütze. In ihrer Kolumne „Chefinnensache“ appelliert sie an Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade jetzt in die digitale Neuerfindung zu investieren.