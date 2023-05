Neues Bahnchaos droht: Von Sonntagabend bis Dienstagnacht wird wieder gestreikt

Berlin. Es geht in die nächste Streikrunde: Für Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Mitglieder wieder zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das gab die EVG an diesem Donnerstagmorgen bekannt. 50 Stunden werde der Streik damit andauern, sagte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay in einer Pressekonferenz. Der Streik werde massive Auswirkungen haben, auf der Schiene werde sich in der Zeit nicht viel bewegen. Mit Ausnahme der Unternehmen, in den bereits wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen erzielt werden konnten, werden demnach alle übrigen der insgesamt rund 50 Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen betroffen sein.

„Die meisten Arbeitgeber zögern und zaudern auch in der zweiten Verhandlungsrunde; es geht – wenn überhaupt – nur mühsam voran. Wir werden deshalb noch einmal unübersehbar signalisieren, dass die vorliegenden Angebote erheblich nachgebessert werden müssen. Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt“, machte sie deutlich.

Bereits dritter Streik

Vor allem im Cargo-Bereich werde der lange Ausstand spürbare Folgen und damit auch wirtschaftliche Auswirkungen haben, ergänzte EVG-Verhandlungsführer. „Aus eigener Überzeugung scheint die Deutsche Bahn kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen zu wollen, offensichtlich ist dazu erheblicher Druck nötig. Deshalb setzen wir jetzt einen neuen Akzent.“

Die EVG hat im Tarifstreit mit der Bahn-Branche bereits zwei Mal zu bundesweiten Warnstreiks im Fern-, Regional- und Güterverkehr aufgerufen und diesen damit weitgehend zum Erliegen gebracht. Die Gewerkschaft verhandelt seit Ende Februar mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen über höhere Tarife für rund 230.000 Beschäftigte. Die nächste Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn ist für den 23. Mai angesetzt.

Deutsche Bahn im Fokus der Tarifverhandlungen

Im Fokus der Tarifverhandlungen ist die Deutsche Bahn - 180.000 der 230.000 Beschäftigten arbeiten bei dem bundeseigenen Konzern. Die bisher drei Gesprächsrunden mit der DB verliefen dem Vernehmen nach ohne entscheidende Annäherungen. Die Gewerkschaft fordert in den Gesprächen mit der Branche unter anderem mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder 12 Prozent bei den oberen Einkommen bei zwölf Monaten Laufzeit.

Vorher will sie in den Verhandlungen mit der Bahn aber entscheidende Fragen zum Mindestlohn geklärt haben. Rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der DB erhalten diesen bislang nur über Zulagen, weil der Mindestlohn in den vergangenen Jahren schneller gestiegen ist als die Tariftabellen. Die EVG möchte den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro in die Tabellen aufnehmen, bevor sie über weitere Tariferhöhungen verhandelt.

DB geht bei Mindestlohn-Forderung auf EVG zu

Bisher lehnte die DB das ab - zumindest bis Dienstag. In einem Schreiben habe sie die Forderung inzwischen erfüllt, teilte die Bahn mit. Sie habe vorgeschlagen, „dass der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro mit Wirkung zum 1. März 2023 in allen Entgelttabellen steht“. Die angebotene Lohnerhöhung wirke damit für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich. „Zudem hat die DB angeboten, tarifvertraglich festzuschreiben, dass DB-Mitarbeitende auch bei künftigen Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns grundsätzlich 5 Prozent mehr als diesen verdienen.“ Die Deutsche Bahn betonte, dass sie in dem „vorab angekündigten Schreiben“ in einem zentralen Punkt einen großen Schritt auf die Gewerkschaft zugegangen sei. Die Warnstreik-Ankündigung sei in diesem Zusammenhang „gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig“.

Dazu sagte EVG-Geschäftsführer Loroch: „Die Erfahrung lehrt uns, dass es insbesondere in den Angeboten der Deutschen Bahn häufig ein Hintertürchen gibt, mit dem vermeintliche Erfolge wieder in Frage gestellt werden. Das erleben wir gerade wieder beim Thema Mindestlohn. Da wird der Öffentlichkeit suggeriert, man habe doch die Forderungen der EVG erfüllt und verstehe gar nicht, warum jetzt nicht endlich verhandelt wird. Tatsächlich wären die Forderungen der EVG aber nicht erfüllt worden.“ Richtig sei, dass die 12 Euro Mindestlohn nun in der Tabelle stehen sollen, dies werde aber verbunden mit erneuten Einschränkungen. „Bei allen, die bei der DB AG am wenigsten verdienen, wäre bei 13 Euro Schluss, egal, wie hoch die Lohnerhöhung tatsächlich ausfallen würde. Diese Benachteiligung muss weg, da gibt es für uns keinerlei Verhandlungsspielraum.“

Das grundsätzliche Angebot der Bahn beinhaltet einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von insgesamt 2850 Euro, der über mehrere Monate verteilt ausgezahlt werden soll. Ab März des kommenden Jahres könnte dann stufenweise ein Lohnplus von insgesamt 10 Prozent für die unteren und mittleren sowie 8 Prozent für die oberen Lohngruppen folgen, die vorgeschlagene Laufzeit liegt bei 27 Monaten. Die EVG hat dieses Angebot Ende April allerdings als nicht verhandlungsfähig zurückgewiesen.

Kann der Streik noch abgewendet werden?

„Streik ist für uns kein Selbstzweck, wer seine Angebote so nachbessert, dass ein zielführendes Verhandeln möglich ist, wird nicht bestreikt. Das gilt auch für die DB AG“, erklärte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch weiter. Derzeit versuche die Deutsche Bahn, ihr Angebot zum Mindestlohn noch einmal zu konkretisieren. „Wir können noch nicht erkennen, dass es keine Benachteiligung für einige Kolleginnen und Kollegen geben wird. Die Deutsche Bahn hat es in der Hand, alle Unklarheiten zu beseitigen und den Streik abzuwenden. Wir gehen verantwortungsbewusst mit unserem Streikrecht um. Noch ist alles offen.“

Tausende DB-Führungskräfte erhalten hohe Prämien

Derweil haben einem Medienbericht zufolge Tausende Führungskräfte der Deutschen Bahn Ende April Prämien erhalten, die sich insgesamt auf mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag summieren. Die Prämien seien an 30.000 Beschäftigte ausgezahlt worden, darunter rund 3800 Führungskräfte, berichteten NDR und „Süddeutsche Zeitung“ am Mittwochabend. Aus Bahnkreisen hieß es dazu, dass die Deutsche Bahn „die teils seit Jahrzehnten geltenden Arbeitsverträge der Beschäftigten, zu denen Tarifmitarbeitende und Führungskräfte zählen“, erfülle. Der NDR zitierte einen Bahn-Sprecher, dem zufolge die Auszahlung des Geldes Ende April erfolgt sei.

RND/dpa/hsc