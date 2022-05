Seit 1978 bietet der schwedische Möbelkonzern sein „Billy“-Regal an. Nun kündigte das Unternehmen eine neue Version an. Die soll in erster Linie nachhaltiger sein.

Das „Billy“-Regal ist wohlmöglich Ikeas erfolgreichstes Möbelstück. Laut Angaben des schwedischen Möbelhauses wurde das Regal seit seiner Einführung vor über 40 Jahren 120 Millionen Mal verkauft. Jetzt soll der Klassiker generalüberholt und nachhaltiger werden. „Wir hoffen, dass es auf diese Weise weiterhin beliebt bei unseren Kunden ist“, erklärte Jesper Samuelsson, Sprecher der IKEA Group.

Wichtigste Neuerung liegt laut Ikea im neuen Material. Statt dem bisher verbauten Holzfurnier werde künftig Papierfolie eingesetzt. Das macht das Regal allerdings nicht nur nachhaltiger. Auch neue Farben seien mit dem neuen Material möglich, kündigte das Unternehmen an. Außerdem soll das „Billy“ beim Umzug weniger anfällig für Kratzer und Schrammen sein. Längere Lebenszyklen von Produkten reduzieren ebenfalls den Umwelteinfluss auf den Planeten.

Neues „Billy“-Regal von Ikea: Schnappverschlüsse ersetzen Nägel

Weitere Veränderungen gibt es darüber hinaus im Detail. Die Kunststoff-Kantenbänder werden durch Ersatzmaterialen aus Papier ersetzt. Statt der Nägel, die die schmale Rückwand am Regalgerüst fixieren, will Ikea künftig Schnappverschlüsse beilegen.

Die Markteinführung des neuen „Billy“-Regals kündigte Ikea ab 2024 an. Zuvor soll das neue Modell bereits im asiatischen Markt eingeführt werden.

Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie will das schwedische Unternehmen das Image des „Einweg“-Möbelhauses loswerden. In der Vergangenheit war Ikea allerdings des Öfteren mit Vorwürfen konfrontiert, die Zweifel an der Nachhaltigkeit des Unternehmens aufkommen ließen. Die NGO „Earthsight“ deckte 2020 etwa in einem Bericht auf, dass in Ikea-Produkten illegal geschlagenes Holz aus den ukrainischen Karpaten verbaut wurde.

RND/dre

