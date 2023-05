„Zins-Hüpfen“: Dieser Banken-Trick steigert ihre Renditen

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Granitbrocken mit Hintergrund

Es gibt „lost places“ – Gebäude und Orte also, die in Vergessenheit geraten sind. In der Gemeinde Behrensdorf (Kreis Plön) hingegen steht ein „lost stone“. Nur wenige Menschen wissen noch, dass es sich um einen Gedenkstein aus dem Jahr 1879 handelt. Der Granitbrocken erinnert an eine ganz besondere Geschichte.