Nicht mehr auf Wasserstoff warten

Die hitzige Debatte um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat dem Wärmepumpen-Boom einen kleinen Dämpfer versetzt. In einer Art Torschlusspanik in neue Gas- oder Ölheizungen zu investieren, ist aber leider keine gute Idee. Dass sich das schon bald bitter rächen wird, sollte eigentlich klar sein. Der Emissionshandel wird Öl und Gas deutlich verteuern. Außerdem dürften bei einem ungeplanten Ausbau der Wärmepumpen die Gasnetzentgelte explodieren.

Sollten insbesondere die Stadtwerke im Rahmen der Wärmeplanung keine realistische Alternative in Form von Fernwärme anbieten, wird die Wärmepumpe auch in potenziellen Fernwärmegebieten einen unaufhaltsamen Aufstieg erleben. Dann müssten die kommunalen Unternehmen erheblich in die Stromnetze investieren, während immer weniger Kunden am Gasnetz hängen würden. Vor allem würden die Versorger die tiefe Wertschöpfung bei der Fernwärme liegen lassen.

Gibt es überhaupt genug Wasserstoff?

Anstatt anzupacken, warten einige Branchenvertreter auf Wasserstoff. Ihnen sei die Lektüre von Samuel Becketts weltberühmtem Drama Warten auf Godot empfohlen. Man wartet dort nämlich auf einen Dritten, der niemals kommt. Doch damit ist nur die halbe Wahrheit gesagt. Fragen tun sich auf: Gibt es „Godot“, also Wasserstoff, überhaupt (ausreichend)? Und sind ausgerechnet die Stadtwerke mit ihm verabredet? Was versprechen sie sich wirklich von ihm?

Wärmeplanung bietet die Chance für Fernwärme

Die sinnlose Warterei dürfte in vielen Fällen in die Pleite führen, vor allem zum Schaden der kommunalen Anteilseigner und damit der Bürgerinnen und Bürger. Doch es gibt einen Ausweg, wenn konsequent auf Fernwärme gesetzt wird. Die Änderungen beim GEG und die nun sinnvollerweise vorgeschaltete kommunale Wärmeplanung stellen eine große Chance für eine lang anhaltend positive Geschäftsentwicklung für die kommunalen Energieunternehmen dar.

Fernwärmepotenziale liegen nicht nur in den Städten. Auch auf dem Land gibt es vergleichbare Lösungen. Mit der kommunalen Wärmeplanung können jetzt alle auf Entdeckungsreise gehen und müssen nicht warten, bis keiner kommt.

Holger Krawinkel ist Energieexperte, Stadt- und Regionalplaner. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den grünen Umbau der Wirtschaft.