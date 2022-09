Nord Stream 1: Betreiber schließt Reparatur der Lecks nicht aus

Premieren und Abschiede auf den Bühnen in Kiel und Umgebung

Kabarett mit Christine Prayon, Chansons mit Tim Fischer, Jazz-Slam im Kulturforum - und dazu eine ganze Reihe von Premieren am Theater Kiel und am Landestheater. Vor allem am Wochenende vor dem Feiertag am 3. Oktober gehen die Theatermacher in die Vollen.