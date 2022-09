Dichtung und Wahrheit zu Nord Stream 1

Gasfüllstand und Sparbemühungen

Ungeachtet des andauernden Komplettausfalls der Gaspipeline Nordstream 1 füllen sich die deutschen Gastanks weiter. Bis Ende der Woche war nach Angaben der Bundesnetzagentur ein Füllstand von gut 90 Prozent erreicht. Das für Anfang November ausgerufene Ziel von 95 Prozent rückt damit in greifbare Nähe. Allerdings gilt der Oktober als kritischer Monat. Denn in dem beginnt vielfach die Heizperiode. Jeder zweite Haushalt heizt in Deutschland mit Gas, was den Verbrauch nun ankurbeln wird. Auch Privathaushalte sind zum Gassparen aufgerufen. Inwieweit sie es schon tun, ist unklar. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht bislang nur Verbrauchsveränderungen bei Industriekunden auf Monatsbasis. Die treten beim Gasverbrauch seit Mai spürbar auf die Bremse. Lagen die Verbrauchsreduzierungen Anfang des Jahres noch im Schnitt bei unter fünf Prozent pro Monat, war es im Mai und Juni schon gut das Doppelte. Im Juli und August haben Industriekunden jeweils über ein Fünftel weniger Gas verbraucht als in den Vergleichsmonaten früherer Jahre.