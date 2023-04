﻿Nord Stream 2: Chef der Klimastiftung MV verteilte Auftrag an eigenen Bruder

420 Arbeitsplätze

Billigmodekette Primark will in Deutschland vier Geschäfte schließen

Die Modekette Primark setzt in Deutschland den Rotstift an und will in Deutschland vier Filialen schließen. Betroffen seien die Shops in Gelsenkirchen, Krefeld, Kaiserslautern und im Frankfurter Nordwestzentrum.