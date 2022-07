Europa kommt mit Blick auf den Winter ins Schwitzen - allerdings nur im übertragenen Sinne. Nach Russlands Gas-Drosselung über die Ostseepipeline Nord Stream 1 wachsen die Sorgen vor den kalten Monaten. Kremlchef Putin brachte nun weitere Lieferungen über Nord Stream 2 in Spiel. Was er damit bezwecken will, wie viel Gas geliefert werden könnte und wie wahrscheinlich das Szenario ist: Das RND beantwortet die wichtigsten Fragen.

Lösung für Europas Gasproblem? Was Putin mit seinem Nord-Stream-2-Vorstoß bezwecken will

Hannover. Noch bis diesen Donnerstag laufen die planmäßigen Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1. In Europa befürchten viele, dass Russland auch danach den Gashahn geschlossen halten könnte. Kremlchef Wladimir Putin deutete in der Nacht zu Mittwoch jedoch an, anschließend wieder liefern zu wollen. „Gazprom erfüllt seine Verpflichtungen, hat sie stets erfüllt und ist gewillt, weiterhin alle seine Verpflichtungen zu erfüllen“, wird Putin bei seinem Besuch in Teheran von der russischen Agentur Interfax zitiert.

Wie viel Gas Russland jedoch in Richtung Europa leiten werde, hänge von der in Kanada reparierten Turbine ab, wie Putin betonte. Sollte Russland diese nicht zurückerhalten, könnte die Liefermenge Ende Juli weiter sinken, sagte er laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Sein Angebot in Richtung Brüssel - allem voran an Berlin: „Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen.“

Wie ist der Stand bei Nord Stream 1? Welche Strategie verfolgt Putin mit seiner Aussage zu Nord Stream 2? Wie viel Gas könnte Russland liefern und wie wahrscheinlich wäre die Inbetriebnahme der Pipeline? Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gibt einen Überblick.

Wie viel Gas soll nach der Wartung durch Nord Stream 1 fließen?

Die Pipeline Nord Stream 1 wurde 2011 in Betrieb genommen. Die jährliche Kapazität liegt bei rund 55 Milliarden Kubikmeter. Seit Juni hat Russlands staatlicher Energieriese Gazprom die Gaslieferungen nach Deutschland allerdings um deutlich mehr als die Hälfte der täglichen Höchstmenge reduziert - auf 67 Millionen Kubikmeter. Theoretisch kann die Pipeline mehr als 167 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag transportieren. Sollte Russland die reparierte Turbine aus Kanada nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli wegen der notwendigen Reparatur eines „weiteren Aggregats“ die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline noch weiter auf 33 Millionen Kubikmeter zu fallen, sagte Putin nun laut Tass.

Expertin zum Nord Stream 1-Krimi: „Wichtig ist, nicht in Panik zu verfallen“ Am 11. Juli war der Gas-Strom durch die Pipeline Nord Stream 1 für eine Wartung unterbrochen worden. Deren Ende wird für Donnerstag erwartet. © Quelle: Reuters

Nach dem Ende einer Routinewartung sind für Donnerstag Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Das geht aus vorläufigen Daten des Netzbetreibers Gascade vom Mittwochnachmittag hervor. Gascade betreibt die beiden Empfangspunkte von Nord Stream 1 im vorpommerschen Lubmin. Für beide Punkte sind laut Gascade-Website Gaslieferungen vorgemerkt.

Diese Vormerkungen - sogenannte Nominierungen - seien Voraussetzung, damit nennenswerte Mengen transportiert werden können, hatte eine Gascade-Sprecherin zuvor erklärt. Die Anmeldungen können sich demnach allerdings noch bis kurz vor der tatsächlichen Lieferung ändern.

Stand der Wartungsarbeiten

Bis kurz vor dem planmäßigen Abschluss der Routinewartung der Leitung stand Gaslieferungen ab Donnerstag zumindest aus Sicht des Betreibers der Pipeline, der Nord Stream AG, nichts im Weg. Nach Aussage eines Unternehmenssprechers müsste die Nord Stream AG den Markt andernfalls in festgelegter Weise informieren. Eine entsprechende Meldung gab es auch bis zum Mittwochvormittag nicht. Am Dienstagnachmittag floss laut Betreiberwebsite trotz Wartung eine geringe Menge Gas durch die Leitungen. Dieser Fluss sei technisch bedingt gewesen, berichtete der NDR unter Berufung auf die Nord Stream AG. Laut den Plänen der Betreiber sollen die Leitungen wieder ab Donnerstag, 6 Uhr, zur Verfügung stehen.

Wie viel Gas könnte Russland über Nord Stream 2 liefern?

Wie Nord Stream 1 hat auch die neuere Ostseepipeline Nord Stream 2 eine Kapazität von rund 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Sollte es aber tatsächlich zu einer Inbetriebnahme der 1.230 Kilometer langen Doppelröhre kommen, würde Russland auch hier nur einen Bruchteil der maximalen Menge liefern, wie Putin laut Protokoll des Kremls in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Gespräch vor etwa zwei Monaten das Thema Nord Stream 2 und von Gazprom reservierte Kapazitäten beiseite geschoben habe, habe das staatliche Energieunternehmen die Hälfte der maximal möglichen Menge zurückgezogen - unter anderem für den Inlandsverbrauch.

Putin rechnete den anwesenden Journalisten im Iran vor: „Daher werden es, selbst wenn wir morgen Nord Stream 2 starten, nicht 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr sein, sondern genau die Hälfte.“ Weil das Jahr auch bereits zur Hälfte um sei, würde bis Dezember maximal sogar nur ein Viertel geliefert werden. „Das ist die Versorgungslage“, so der Kremlchef.

Welche Intention steckt hinter Putins Vorstoß?

Laut Experten ist es denkbar, dass Moskau die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 durch die Drosselung von Nord Stream 1 erzwingen will. Das glaubt auch die Energieökonomin Claudia Kemfert. „Offenbar will er die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 erpressen“, sagt die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin auf RND-Anfrage. Für sie steht fest: „Dass Kreml-Chef Putin nun Nord Stream 2 ins Gespräch bringt, zeigt, dass es bei Nord Stream 1 niemals um technische Gründe, sondern um reine politische Gründe ging.“ Wenn Russland wollte, könnte es auch Gas liefern.

Kemfert mahnt Deutschland und Europa nicht einzuknicken. „Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 würde die Abhängigkeit von Russland weiter erhöhen, dabei müssen wir die Abhängigkeit reduzieren, und das sehr schnell.“ Die Energieökonomin begründet: „Putin geht es darum, Gas weiterhin als politische Waffe einsetzen zu können. Und das tut er derzeit sehr intensiv.“

Was sagt die Politik?

Politiker der Ampel-Koalition sehen in Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, einen „plumpen Erpressungsversuch“. Entsprechend äußerte sich am Mittwoch FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Das Thema Nord Stream 2 ist aus gutem Grund erledigt - und dieser Grund sitzt im Kreml. Mehr gibt es zu Putins neuerlicher Showeinlage gar nicht zu sagen.“

Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, sagte: „Die Frage stellt sich insofern nicht, als dass aus europäischer Sicht mit Rückführung der Turbine keine technischen Gründe gegen die Nutzung von Nord Stream 1 sprechen.“ Köhler sagte: „Angesichts unserer realen Herausforderungen beschäftigen wir uns nicht mit einem derart plumpen Erpressungsversuch.“

Warum ist Nord Stream 2 nie in Betrieb gegangen?

Die Bundesregierung hatte das Zehn-Milliarden-Euro-Projekt am 22. Februar - noch vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine - auf Eis gelegt. Ein Zertifizierungsverfahren wurde in diesem Zuge gestoppt. „Ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 nicht in den Betrieb gehen“, sagte Kanzler Scholz damals. Hintergrund des Schritts war Putins Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Volksrepubliken Donezk und Luhansk.

Schon zuvor hatten sich die USA als großer Gegner der Pipeline erwiesen. Wegen Sanktionsdrohungen der USA stoppten die Bauarbeiten im Dezember 2019 sogar, weil die beiden Schweizer Verlegeschiffe abgezogen wurden. Die USA argumentierten, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Moskau begeben würde. Russland warf den USA vor, sie würden eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen und ihr Flüssiggas verkaufen wollen.

Wie wahrscheinlich ist eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2?

Die Chancen, dass Nord Stream 2 in Betrieb geht, gehen aktuell gegen null. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen stets darauf verwiesen, dass eine Inbetriebnahme nicht möglich sei, weil die Pipeline nicht genehmigt sei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte am Mittwoch in Brüssel: „Ich möchte hier ganz klar sein: Nord Stream 2 ist nicht einmal zertifiziert und überhaupt nicht einsatzbereit.“

Mit Material der dpa

