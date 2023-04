﻿Wollten deutsche Banken Profit aus US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 schlagen?

Als die USA mit Sanktionen gegen alle am Bau von Nord Stream 2 beteiligten Firmen drohten, boten sich Geldhäuser in Mecklenburg-Vorpommern offenbar als „sichere Bank“ an – um Geld vor den Behörden in Sicherheit zu bringen. Auch die Landesregierung wollte tatkräftig helfen. Das geht aus internen Mails hervor.

In Mukran wurden unter anderem die Rohre für Nord Stream 2 gelagert. Deshalb drohten auch Firmen in Mecklenburg-Vorpommern Sanktionen der USA. (Symbolbild)

Rostock. Volksbanken und Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern haben offenbar versucht, Kapital aus den US-Sanktionen gegen die Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu schlagen. Nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ haben sie Firmen, denen Strafmaßnahmen der USA drohten, sichere Konten angeboten. Die Schweriner Landesregierung stand den Kredithäusern dabei mit Rat und Kontakten in die Bundesregierung zur Seite.

Die Idee: Die Firmen sollten ihr Geld von Großbanken – auch in den USA – abziehen und auf Konten bei den Banken in Mecklenburg-Vorpommern parken. Sicher vor dem Zugriff der Amerikaner. Die Pommersche Volksbank bestätigt als einziges Geldhaus ganz offen Gespräche mit Unternehmen, die von Sanktionen bedroht waren – und verteidigt ihr Vorgehen.

Provinzbanken sicher vor den USA?

Es ist September 2020, als die Drohgebärden des US-Senats mehr und mehr Realität zu werden scheinen: US-Senatoren drohen in Briefen – unter anderem an den Fährhafen Sassnitz auf Rügen – damit, alle Unternehmen zu sanktionieren, die am Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 mitarbeiten. Unter anderem wollen die Vereinigten Staaten Einreiseverbote verhängen und (Firmen-)Konten einfrieren. Die Bundes- und auch die Schweriner Landesregierung verurteilen das Vorgehen zwar als „völkerrechtswidrig“, bei einigen Unternehmern wächst dennoch die Sorge, nicht mehr an ihr Geld zu kommen.

Mehrere Firmen wollen ihr Geld deshalb in Sicherheit bringen, zu Banken in Mecklenburg-Vorpommern – unter anderem zur Pommerschen Volksbank in Stralsund. In der internationalen Bankenwelt ist die ein Winzling, 2021 lag die Bilanzsumme bei nicht mal einer Milliarde Euro. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank kam im selben Jahr auf 1324 Milliarden Euro. Aber die Größe ist dieses Mal der Vorteil der Genossenschaftsbank – weil sie ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern aktiv ist, geschützt von einer Nord-Stream-freundlichen Regierung. Die großen Geldhäuser sind weltweit aktiv, auch in den USA. Die Behörden dort könnten im Zweifel die Banken zu Sanktionen zwingen.

Mecklenburg-Vorpommerns Regierung holt Rat in Berlin ein

Die „kleine“ Volksbank aber ist unsicher, als ein Unternehmen anklopft und ihre Konten von einer „international tätigen Geschäftsbank“ in die vorpommersche Provinz verlegen will. So steht es in Gesprächsnotizen des damaligen Finanzstaatssekretärs Heiko Miraß (SPD), die der „Ostsee-Zeitung“ vorliegen.

Heiko Miraß – damals Finanzstaatssekretär – holte für die Banken in MV Rat aus der Bundesregierung ein. © Quelle: Tilo Wallrodt

Die Volksbank bittet das Land um Hilfe, um eine Einschätzung des Risikos. Doch im Finanzministerium ist man sich ebenfalls unsicher, fragt beim Bund nach. Die zuständige Sachbearbeiterin im Schweriner Finanzministerium richtet unter „PS“ gleich noch „Herzliche Grüße von Frau Sellering“ aus. Die Ehefrau des ehemaligen Ministerpräsidenten hatte jahrelang im Bundesfinanzministerium gearbeitet, mittlerweile leitet sie das Büro von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (ebenfalls SPD).

Auch Miraß selbst schreibt persönlich in die Hauptstadt, an seinen Duz-Freund Rolf Bösinger (heute Staatssekretär im Bauministerium). Antwort von Bösinger zur Volksbank-Frage: „Aus Sicht unserer Fachleute wäre es möglich für die Pommersche Volksbank, aber mit gewissen Hürden verbunden.“ Ein Abteilungsleiter aus Berlin nach Schwerin: Die Sanktionen dürften theoretisch erst greifen, wenn das Unternehmen für Nord Stream 2 Leistungen im Wert von mindestens einer Million US-Dollar erbringt. Darunter dürfte die Volksbank sicher sein. Aber selbst die Bundesregierung will keine Garantie geben, dass der lange Arm der USA nicht doch bis Stralsund reicht.

Beteiligung an Nord Stream 2 spielte für Bank keine Rolle

Martin Wangemann, der Vorstandssprecher der Pommerschen Volksbank, bestätigte die Vorgänge aus dem Jahr 2020: „Ja, wir hatten Anfragen.“ Die USA hätten schließlich auch kleine Unternehmen bestrafen wollen – „selbst wenn die nur ein paar Lastwagen für Transporte rund um den Pipeline-Bau bereitgestellt haben“. Genau solchen Firmen wollte die Bank helfen: „Unsere Aufgabe ist es, die Wirtschaft in der Region zu stützen. Wären die Konten eines Unternehmens eingefroren worden, wäre die Firma möglicherweise nicht mehr zahlungsfähig gewesen. Am Ende hängen da ja auch Jobs, Existenzen dran.“ Für solche Firmen habe die Volksbank einen „Rettungsring“ geprüft.

Martin Wangemann ist Vorstand der Pommerschen Volksbank. © Quelle: Jens-Peter Woldt

„Wir haben keine Beschränkungen für neue Konten. Wir prüfen, ob ein Kunde solvent ist. Aber ob er an Nord Stream 2 mitgebaut hat oder nicht – nein, das spielte für uns keine Rolle. Wir können und wollen nicht beurteilen, ob die Geschäfte, die ein Kunde macht, in der Politik als gut oder schlecht gelten.“ Wangemann sagt, er hätte für die betroffenen Firmen im Zweifel sogar selbst Sanktionen auf sich genommen: „Ich hätte keinen Stress damit gehabt, wenn die USA mir die Einreise verboten hätten. Aber wir haben uns an das Land gewandt, weil wir Folgen für unsere Bank nicht allein abschätzen konnten.“

Und was ist mit den Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern?

Während die größte Bank des Landes, die Rostocker Ostseesparkasse (Ospa), sagt, sie habe keinen „ersichtlichen Kontakt zu Firmen gehabt“, die mit Nord Stream 2 oder den Sanktionen in Verbindung standen, äußert sich die „Nummer zwei“ ausweichend: „Wie alle Sparkassen kommen wir unserem öffentlichen Auftrag nach. Und dazu zählen die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs und die Kreditversorgung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes“, so Gerald Bahr, Sprecher der Sparkasse Vorpommern. Inwieweit es zu Konto-Eröffnungen im Zusammenhang mit Nord Stream 2 gekommen sei, entziehe sich aber seiner Kenntnis.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.